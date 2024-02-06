凯悦酒店集团与杭州市商贸旅游集团、黄龙酒店管理集团正式签署战略合作协议

此次合作旨在实现三方战略共赢，携手推动凯悦独立品牌系列及精选服务品牌的在华拓展，并助力黄龙酒店管理集团及旗下民族酒店品牌的战略发展

杭州2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，杭州市商贸旅游集团有限公司、黄龙酒店管理集团及凯悦酒店集团正式宣布，三方于杭州签约，正式结为战略合作伙伴，携手推动凯悦独立品牌系列及精选服务品牌的在华拓展，并助力黄龙酒店管理集团及旗下民族酒店品牌的战略发展。同日宣布，黄龙酒店管理集团同时成为凯悦独立品牌酒店与精选服务品牌酒店在中国的特许经营酒店第三方管理公司。

此次合作博采众长，集合了国内领军企业的本地资源与国际酒店集团的丰富品牌组合和全球忠诚顾客计划的各方优势，开创了全新的合作模式。杭州市商贸旅游集团有限公司作为中国领先的商旅集团，在国内拥有多元化的产业和业务布局，而黄龙酒店管理集团则以其在本土市场专业的酒店运营管理经验而闻名，两者将为此次合作带来优越的本地资源和广泛的市场影响力。

此次合作的达成为凯悦持续扩大中国市场版图奠定了坚实基础。凯悦酒店集团大中华区总裁及亚太区拓展总裁何国祥表示："我们非常高兴能与杭商旅集团和黄龙酒店管理集团强强联合，并在亚太区内进一步开拓特许经营的发展。凯悦始终坚持与拥有相同价值观的合作伙伴携手，共同寻求创新的合作模式，进一步丰富品牌组合，在中国这个拥有巨大潜力的市场中不断扩大品牌酒店阵容。"

杭州市商贸旅游集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理陈国华表示："杭商旅集团在中国高端酒店开发领域积累了丰厚的成功经验并赢得了优秀的投资回报。我们坚信，凯悦的专业能力和国际化的品牌声誉将为我们带来前所未有的业务增长。"

黄龙酒店管理集团党委书记、董事长程翔说："黄龙酒店管理集团深谙中国的酒店市场，在全国各地管理着众多酒店及度假村项目。凭借我们的深厚根基和凯悦的全球酒店资源，我们期待能够在这个充满活力和激烈竞争的市场中为宾客提供多样化的选择，并创造超越预期的住宿体验。"

根据战略合作协议，未来10年预期新开发60家酒店签约凯悦旗下品牌，首家合作的酒店项目是位于杭州的一家凯悦嘉轩品牌酒店。未来这些酒店项目在开业后将被纳入凯悦天地忠诚顾客计划，该忠诚顾客计划取得了飞速的发展，在酒店行业内也是首屈一指。宾客可获取凯悦天地会员积分，在全球各地的凯悦旗下酒店兑换免费住宿奖励并享受多种优惠。这一合作也彰显了凯悦致力于满足中国宾客不断变化的喜好并持续创造多样化酒店体验的决心。

"凯悦"一词在文中泛指凯悦酒店集团及一间或多间附属公司。

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