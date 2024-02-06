HOTELEX上海展即将开幕 尽享国宴、上海迪士尼等大牌同款桌面用品

2024年3月27-30日，HOTELEX上海国际酒店及餐饮业博览会将在上海浦西虹桥•国家会展中心盛大举办。作为拳头板块之一的桌面用品将继续带来精彩展品。

上海2024年2月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — "煎炒宜盘，汤羹宜碗，参错其间，方觉生色"。中国饮食文化堪称美食与美器的和谐统一。小到一餐一饭，大到宴请宾客，无论是高端酒店、餐厅还是居家用餐，好的桌面用品，总能带来不期而至的仪式感，提升生活品质和用餐体验。

2024年3月27-30日，HOTELEX上海国际酒店及餐饮业博览会将在上海浦西虹桥•国家会展中心盛大举办。承接过往30多年累积的资源和经验，本次HOTELEX将再创新高。此次展会采用全馆规模，预计展示总面积达40万平方米，吸引超25万位专业观众；展商数量超过3000家。

HOTELEX桌面用品板块，一直以其高端的市场定位及优质的现场服务，吸引着众多世界知名品牌。陶瓷、玻璃、不锈钢、金银器、亚克力塑料、水晶、密胺、竹木及绿色环保材质等应有尽有，覆盖当下酒店及中高端餐饮企业需求。此外，上海市旅游饭店行业餐饮摆台技能大赛也将同期举办,让桌面用品板块有了更多的展示空间。

本届展会，众多桌面用品板块的头部和新秀将会带着他们的拳头产品、首发新品等参展，让我们一睹为快。

ZICCO（展位号：5.2A08）

ZICCO创立于2007年，专注密胺产品的设计与研发，历经欧美市场近20年的积累与沉淀，先后与上海迪士尼、星巴克、Tims等知名品牌达成合作。ZICCO不仅为餐饮品牌提供最优化品牌定制、餐具搭配方案，更为丽思卡尔顿酒店、四季酒店、W酒店等国际知名酒店提供专业的自助餐陈列解决方案。专注国际化设计和持续性创新的ZICCO，已先后取得"国家级高新技术企业"和"专精特新"中小企业称号，未来将继续致力于成为具有国际影响力的中国顶尖密胺品牌。

本次展会ZICCO将携"新黄河"系列产品及新型筷子等亮相。

Luzerne（展位号：5.2B18）

经过75年的传统传承和知识积累，Luzerne 陆升陶瓷为许多食品业，酒店业，零售业和航空业的世界知名品牌设计和创作陶瓷。Luzerne 陆升陶瓷作为新加坡品牌坚定地致力于满足客户的需求生产高品质的产品，所有产品均自豪地产于世界著名的中国白发源地和世界陶瓷之都 — 德化。创新的不含动物骨灰产品强调了公司与环境的友好关系和具有人文意识的人生观。

本次展会Luzerne将携LEK炻器系列及莫兰迪天然瓷系列产品登场。

LAVA（展位号：5.2B25）

上海昂逸酒店用品有限公司是一家专业从事高端星级酒店用品&高端餐饮用品的服务企业，总代理国际知名品牌：

1.意大利百年品牌厨房用具"Agnelli"

2.土耳其百年品牌刀具"Pirge"

3.土耳其皇家御用餐具"Lava""LavaChef"

广受国际品牌酒店管理公司的青睐，目前产品有服务"万豪集团旗下酒店"、"洲际集团旗下酒店"、"雅高集团旗下酒店"、"希尔顿集团旗下酒店"、"凯悦集团旗下酒店"、"朗廷集团旗下酒店"等。

企业使命：致力成为酒店&餐饮行业首选餐具服务商，倡导专业、诚信、创新、信赖的经营理念及绿色、环保、安全、节能的产品理念。

本次展会LAVA将携土耳其皇家御用品牌LAVA、意大利百年品牌Agnelli及百年刀具品牌PiRGE等登场。

高淳（展位号：5.2C10）

高淳陶瓷创建于1958年，经过近六十年的发展，从一个手工作坊发展成为我国陶瓷行业杰出企业。营业范围为日用陶瓷、文化艺术陶瓷、高技术陶瓷等，是日用陶瓷国家标准的起草单位和国家"十二五科技攻关项目—高品质日用陶瓷"项目的主承担企业。独家承制了2014年北京APEC峰会和2017年、2019年"一带一路"国宴餐瓷。秉承"丰富健康生活、促进陶瓷发展"的企业宗旨，高淳陶瓷打造的国瓷小镇，被列为江苏省和南京市首批创建的特色小镇之一。

本次展会高淳将携"盛世如意"国宴瓷和"丝路国宴"等产品亮相。

ATHENA（展位号：5.2C15）

ATHENA（雅典娜）专注设计，生产及销售高端酒店和餐厅专用的刀叉，自助餐炉，不锈钢器皿以及自助餐摆件。设计揉合现代简约主义与轻奢品味，匹配多种装修风格，行销世界逾千家酒店。

公司拥有丰富的OSE筹备经验，可以有效快捷地为你建议可靠实用的产品清单。

ATHENA（雅典娜）为众多世界知名酒店集团，如万豪，洲际，希尔顿，凯悦，瑰丽，金沙等所指定选用，品质与口碑毋庸置疑。选用ATHENA（雅典娜）你会发现那份无法抗拒的性价比。

本次展会ATHENA将携复古餐具、高端服务车、自助餐摆件和ALTO 面包展示组等产品亮相。

惠莉奈Noritake（展位号： 5.2C25）

惠莉奈（上海）贸易有限公司成立于2020年，主要业务有市场调查、海外(日本)产品进出口、OEM（陶瓷器、桌面用品相关）、商贸配对、推广&咨询服务、开拓销售渠道以及产品销售服务（开拓代理商、EC运营）、销售相关系统的开发及运用。目前作为Noritake(则武)以及大仓陶园两品牌的中国大陆总代理，负责其销售及推广。

本次展会惠莉奈将携CLéMENCE、ORIGGI、江户切子等产品亮相。

宝俪（展位号：5.2C30）

中山市宝俪商贸有限公司是一家在中国提供专业玻璃器皿和餐具的企业。我司为中国餐饮业市场服务超过20年，并已经积累了丰富的销售经验，在积极的营销策略下，我司已建立了一套完善的销售网络。我司引进了许多国际品牌因此成为了国内顶尖水平的餐具供应商，拥有客户赞誉的庞大产品线，并为客户提供卓越的服务。

本次展会宝俪将携DUO(FUSION)飞汛系列、Bormioli Rocco、BONNA、AMEFA等产品亮相。

昂升（展位号：5.2D10）

上海昂升餐具有限公司拥有多个国际高端餐桌用品品牌的中国区总代理权：包括迪拜皇家瓷器RAK（瑞客），斯洛伐克的专业酒具品牌Rona（洛娜），法国钢化玻璃品牌Arcoroc（高诺），法国奢侈品牌Raynaud瓷器和Ercuis银器。还有法国锅具品牌Le Creuset（酷彩）以及法国刀叉Degrenne Paris的餐饮渠道代理权。

昂升在上海市中心（人民广场商圈）拥有900㎡的样品间。在苏州有10000㎡的仓库，上千万的库存，可以快速送往全国各地。

本次展会昂升将携RONA的极薄系列Diverto、RAK全新的RAKEARTH系列、ARCOROC高诺的LOG系列等产品登场。

楠宋（展位号：5.2D15）

浙江楠宋瓷业有限公司是一家专业致力于设计生产高端日用陶瓷的国家高新技术企业，品牌"千峰越瓷"，产品传承南宋官窑御瓷配方，发扬现代国瓷风采。曾为G20杭州峰会、第十九届杭州亚运会、青岛上合组织峰会、中法非正式会晤、成都大学生运动会等多场大型国家级重要会议设计制造宴会用瓷，《西湖韵》等作品被收藏于中国国家博物馆，公司被誉为"中国国家用瓷生产企业"。

本次2024HOTELEX上海展，不仅涵盖桌面用品板块的精选展商，更有来自各个赛道的酒店与餐饮行业相关展商，上万展品等你来选，如果您有一站式采购酒店餐饮用品的需求，请一定不要错过这场行业盛会！

这里更有热力四射的咖啡、潮饮、披萨、面包等国际赛事现场呈现味觉盛宴；论坛汇聚行业内知名专家和领袖，分享前瞻性观点；精彩绝伦的活动，咖啡节、表演秀等活动持续4天不间断。3月27-3月30日，国家会展中心（上海•虹桥）不见不散。

关于上海博华国际展览有限公司

Sinoexpo Informa Markets

上海博华国际展览有限公司是总部设在英国伦敦的英富曼集团 (Informa PLC., 全球最大的会展主办机构, 英国富时100上市公司）与上海华展国际展览有限公司于1998年在上海设立的国内领先的中外合作展览公司。从初创至今30年以来，公司展会全年租馆总面积已达到150万平方米(数据源于2019年，占当年上海市会展全部租馆面积的十分之一)，为来自全球的近100万采购人士创造了多重贸易机会；公司自2006年起开始发展线上业务，至今打造了8个B2B网站，6个B2P采购通小程序，1款APP产品组成的线上平台。公司总部位于上海，下设机构包括：2家全资子公司–上海博英电子商务有限公司和华汉国际会议展览（上海）有限公司，2家分公司位于北京和广州，2家合资公司–中山古镇灯都博览有限公司及广州博泓国际展览有限公司。博华公司员工总数近500人。

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