Vistex 宣布任命 Amos Biegun 为临时首席执行官

伊利诺斯州霍夫曼庄园2024年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Vistex 今日宣布，任命 Amos Biegun 为临时首席执行官。

在 Vistex 创始人兼首席执行官 Sanjay Shah 不幸逝世后，Vistex 任命由 Amos 引领公司发展。在就职 Vistex 的过去十年间，Amos 始终负责领导公司的版权和版税业务，并担任公司的英国常务董事一职。Counterpoint Systems 是版权和版税软件的领先提供商，在 2014 年 Vistex 收购该公司之前，Amos 曾任该公司首席执行官近 20 年。Amos 拥有丰富的首席执行官和企业家经验，以及任职 Vistex 并身兼 Vistex 全球领导团队成员多年，使其成为带领公司继续砥砺前行的理想人选。

Biegun 表示："Sanjay 是一位极具远见卓识的企业家，对于他的逝世，我们深感痛心。我十分荣幸能够继任 Vistex 首席执行官一职，带领公司向下一个阶段过渡。Vistex 将继续为客户提供一流的软件解决方案和服务。我将携手我们的执行领导团队与 Vistex 全体同仁，继续践行 Sanjay 提出的企业愿景，并致力于在当前及未来努力实现这一愿景。"

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