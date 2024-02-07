亚洲并购与中美总商会战略合作新闻稿

芝加哥2024年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 应中美总商会会长任剑浩先生邀请，亚洲国际并购基金中国区行政总裁张志国先生一行于2024年1月29日到达美国第三大城市芝加哥，1月30日上午10:00拜访中美总商会总部，张志国先生与老朋友任剑浩先生（Mr. Siva Yam）深度会谈、研讨长达4小时；双方达成多项合作并签订《中美总商会与亚洲并购基金全面战略合作协议》，具体合作项目优先签署《中美企业相互投资并购合作协议》、《中国企业NASDAQ上市合作协议》、《中国地方政府外资并购及赴美招商协议》以及《中美中小企业家商务考察、游学培训协议》四项协议；陪同张总一行还有亚洲国际并购基金董事徐振华先生。



任剑浩会长和张志国总裁NASDAQ上市合作协议签署现场

当前，亚洲国际并购基金利用自身金融资本资源优势，联合各地方政府进行的"消除境外上市空白县"的宏伟计划，目前中国有2863个区县，帮助每个区县孵化至少一家境外上市公司。该计划旨在通过推动境外上市，为中国的中小企业开辟一条便捷的国际资本市场上市融资之路。利用全球资本推动中国中小企业的转型升级，促进中国地方经济的发展。该计划得到中美总商会董事会及会长本人的高度认可和并全力支持。此次与中美总商会的全面战略合作，正是借力"中美总商会"在美国政、商界的影响力撬动华尔街资本，更好的落实"消除境外上市空白县"的宏伟计划。



任剑浩会长和张志国总裁探讨某企业未来资本规划方案

双方本次合作事项是经过双方前期近6个月的沟通协调，并得到中美总商会董事会成员共和党人士支持。

右一：中美总商会创始会长为普雷斯科特•布什

左一：美国前总统老布什

居中：中美总商会现任会长、投资银行家任剑浩先生

此次"中美总商会与亚洲并购基金全面战略合作协议"的签署是旨在推动中美关系向前发展的大背景下的重要民间经济交流合作。通过民间组织和企业的积极参与，中美两国人民之间的联系将更加紧密，民间交流与合作将更加活跃，为中美关系的健康发展注入新的动力。

中美总商会（United States of America-China Chamber of Commerce）董事会由美国共和党和民主党人士以及商界和法律界的著名人士组成。创始主席为普雷斯科特•布什，现任会长为投资银行家任剑浩先生。他是一位在收购合并、公司上市、私募融资、风险投资等领域有着超过二十年经验的投资银行家。他还担任多家风险投资企业和中美公司的顾问。中美总商会是一个双边会员组织，协助中美企业、专业人士和大众更好地了解两国的商务环境和文化传统，既帮助中国的企业进入美国市场和引进外国投资，也为美国的中小企业在中国的拓展提供指导和服务。

亚洲国际并购基金总部设在国际金融中心中国香港，主要帮助全球资本参与东亚、东南亚地区投资、产业升级、并购重组、投融资咨询以及相关法律、财税等资本市场综合服务的金融服务平台。中国区域是我们服务的重点，我们将协助中国企业境外上市、国际并购重组，发挥国际化发展潜力，取得国际先进制造及管理技术、产业供应链资源、品牌及行销通路。同时亦协助引进国际优质企业进入中国市场进行投资、合资或并购，以实现互利共赢。另外还帮助中国地方政府进行产业升级规划、资本规划、引进外资等服务。

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