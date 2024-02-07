东京梦华 北宋新韵 — 格兰云天酒店进驻八朝古都河南开封

深圳2024年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，格兰云天酒店集团与开封发展投资集团就开封国际文化交流中心格兰云天大酒店项目正式签署酒店全权委托管理合同。这是格兰云天酒店集团在河南省签约管理的首个大型酒店项目，也是集团在华北区域的重点战略项目。



格兰云天签约开封国际文化交流中心项目

开封国际文化交流中心是纳入河南省、开封市重点项目库管理的A类重点项目，是推进中国式现代化建设河南实践中的开路先锋。项目位于开封市六大街以西、七大街以东、中意湖北侧，处于开封市自贸区核心区域。项目总占地面积270亩，建设规模24.5万平方米，由11栋建筑组成，分为会议中心、商务楼、教学楼、酒店和商业中心五个区域，集会议、会展、剧场、住宿、餐饮、文化、商业于一体。项目建成后，将作为开封市大型会议、政务接待、重大活动及文化交流的重要载体，成为开封市对外文化交流的重要窗口和展示开封市文化的新名片。



开封格兰云天项目效果

开封国际文化交流中心项目5栋、6栋、7栋、9栋委托格兰云天酒店集团管理，客房总数达612间/套，同时配备各类会议厅、多功能厅、中西餐厅、以及游泳池、健身房等，设施完善齐全。酒店南边邻靠城市主干道——郑开大道，北边临近连霍高速；周边临近高铁站运粮河站、宋城路站及开封北站，交通便捷。酒店计划于2024年5月开门迎客。



开封格兰云天项目效果

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