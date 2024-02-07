格兰云天国际酒店进驻世界陶瓷之都泉州德化

深圳2024年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，格兰云天酒店集团与泉州市齐巨敏德集团有限公司就德化格兰云天国际酒店项目正式签约。这是集团继福州新投格兰云天国际酒店、漳州凌波格兰云天国际酒店后，落地福建的第三个酒店项目，标志着格兰云天由“点到面”持续深耕布局福建市场。



德化格兰云天国际酒店

德化格兰云天国际酒店位于泉州市德化县，毗邻中国白博物馆，距离德化会展中心1.6公里，周围分布万达广场、瓷都广场、购物广场、百货商场等城市配套，地理位置优越。酒店建筑面积约3.3万平方米，按照五星级标准规划建设，由格兰云天酒店集团提供技术咨询服务并全权经营管理，计划开设客房约260间/套，配备中西餐厅，以及多种规格的宴会厅及会议室，康体休闲配套设施齐全。酒店计划于2025年底开门迎客。



德化格兰云天国际酒店位于齐巨敏德商务中心

酒店所在的齐巨敏德商务中心，总建筑面积13.5万平方米，拟建设成集总部办公、豪华酒店、商务公寓、商业服务、艺术文化、休闲娱乐、体验消费于一体的多功能城市商业综合体，将全面提升德化县服务行业专业水平和旅游接待能力，推动全域旅游和县域经济高质量发展。



德化格兰云天国际酒店及所在齐巨敏德商务中心鸟瞰图

德化县为千年古县，位于福建省中部，毗邻闽南金三角重要核心区，是我国陶瓷文化发祥地和三大古瓷都之一，被誉为“中国白的故乡，瓷艺术的摇篮”，素有“闽中宝库”之称，是全国最大的陶瓷工艺品生产和出口基地、全国最大的陶瓷茶具和花盆生产基地、全国最大的电子商务产业基地。先后荣膺“世界陶瓷之都”、 “全国文明城市”、 “中国最佳生态旅游县”、“中国瓷都·德化”等称号。

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