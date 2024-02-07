TÜV南德亮相德国纽伦堡玩具展，助推全球玩具业绿色低碳发展

德国纽伦堡2024年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月30日至2月3日，国际权威第三方检测认证机构TÜV南德意志集团（以下简称 "TÜV南德"）亮相全球规模最大的玩具展——德国纽伦堡玩具展，与全球买家深度交流。展会中，TÜV南德的专家们向玩具从业者介绍了多国认证、TÜV南德玩具认证标志、以及可持续相关的碳足迹核查、碳排放管理和生物可降解包装测试等服务，助推全球玩具业绿色低碳发展。



TÜV南德专家在德国纽伦堡玩具展会现场

作为玩具行业的年度盛事，德国纽伦堡玩具展于2024年如约举办。此次展会共吸引了来自68个国家的2354家展商参展，为专业观众及买家提供大量灵感，并与行业内人员分享行业趋势和创新成果。展会共设18个展厅，囊括生活时尚、毛绒、婴童、木制、益智、科技、户外、节庆用品等多个不同品类供买家探索。多个主题展区为到场观众提供了极具前景的创意展示。其中，位于3A展厅的"生活游乐场——老少皆宜的玩具"主题展区以互动方式在家庭场景中为到场客户展示了针对成年人的玩具产品。而2号展厅则以可持续为主题，重点关注"绿色"、"低碳"等概念，将环保融入玩具的发展中。

作为有着丰富经验的第三方检测认证机构，TÜV南德的专家在展会中向到场嘉宾介绍了包括GS、Toy Mark、SASO、GCC、GCTS等在内的多国玩具认证方案以及TÜV南德独家推出的玩具认证标志。该认证标志能让客户相信认证产品符合所有安全法规，质量经过了可靠合作伙伴保证，从而有助于确保产品质量和安全，降低业务风险，避免产品召回可能。如今，许多欧洲企业都会将其用于他们的产品包装上，作为优秀的销售工具，与消费者建立信任。



TÜV南德玩具认证标志

同时，随着全球玩具行业正在积极探索绿色发展的新趋势，TÜV南德创新性地将可持续相关服务融合于其一站式的检测、审核和认证的解决方案，可为玩具厂商提供碳足迹核查、碳排放管理、生物可降解包装测试等服务，助力玩具厂商打造更加绿色、环保的玩具，并以绿色、低碳、环保的理念为厂商的可持续发展保驾护航。

TÜV南德香港公司轻工产品，玩具及儿童用品部经理卢健德先生表示："随着可持续理念深入人心，玩具行业也需要考虑绿色环保低碳。玩具生产厂商除了要关注玩具生产过程中的可持续相关议题，还需要格外留意产品包装的环保性。TÜV南德可为生产企业提供生物可降解包装测试和认证服务，通过我们的全面测试，可以证明玩具包装材料的环保可靠，测试内容包括生物降解率、崩解率、有毒物质测试、生态毒性测试和生产监控等，通过第三方测试和认证，助力企业赢得热衷环保产品的消费者的认可，确保您的包装材料符合法规要求，并且符合目标市场的销售要求，最大限度地缩短上市时间。"

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