雅诗兰黛集团"乳腺健康关爱"项目在多地开展新春慰问

上海2024年2月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 龙年新春将至，雅诗兰黛集团与中国妇女发展基金会共同启动的"乳腺健康关爱"项目在吉林、云南、贵州等地开展慰问活动。各地妇联干部和志愿者深入患者家中，送上"粉红关爱包"，传递社会关怀与支持。

去年10月，雅诗兰黛集团与中国妇女发展基金会在上海共同宣布，启动三年合作计划，旨在提升公众乳腺癌防治意识。雅诗兰黛集团在2023年至2025年期间将向妇基会共计捐赠人民币1,000万元。该计划将延续"粉红丝带"宗旨与承诺，聚焦患者关爱、公众疾病认知等多个维度，通过开展"乳腺健康关爱"项目，为患者提供力所能及的经济支持，促进疾病相关的科普和宣教，为全国各级城市女性提供更多筛查机会。

今年的"乳腺健康关爱"项目，计划为吉林、云南、贵州三省数以百计的经济困难乳腺癌患者提供救助金，并为2500名乳腺癌患者发放"粉红关爱包"，让她们在冬日里感受到温暖和希望。

乳腺癌防治工作一直是社会关注的焦点。"乳腺健康关爱"项目不仅为患者提供了实际帮助，还计划在未来几个月内，组织专业的医疗团队在上述省份开展乳腺健康义诊活动，免费为当地妇女提供乳腺健康检查，传授自我检测的知识，以及相关医疗咨询，并走近基层患者，进行下乡探访活动。各地妇联组织将结合活动为妇女群众开展乳腺健康知识宣传，倡导更多的女性关注自己的乳腺健康，及时发现并治疗疾病。

通过这样的关爱活动，患者们感受到了来自社会各界的关心和支持，这份情感的力量有时甚至超越了物质的帮助。它提醒我们，每一个人都不是孤立无援的，我们生活的社会是一个充满爱和温暖的大家庭。

作为国际高端美妆领军企业之一，雅诗兰黛集团将关爱女性健康作为其践行和承担社会责任的重要方向，不仅做好打造美丽的先锋，也担当守护美丽的使者。"粉红丝带乳腺癌防治运动"在中国开展20年来，在提升妇女乳腺癌防控意识和普及防治知识方面取得显著成效。随着项目深入推进，越来越多的乳腺癌患者会从中受益，也将提升整个社会的健康认知水平。希望通过持续努力，激发更多社会力量参与到女性健康事业中来，将乳腺癌防治理念传递到更广泛人群，引领更多女性共建共享健康生活。

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