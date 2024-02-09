欧莱雅集团宣布投资中国本土高端香水香氛品牌观夏TO SUMMER

上海2024年2月9日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 欧莱雅集团宣布对观夏to summer 进行少数股权投资。观夏，中国本土高端香水香氛品牌，其灵感来源于中国东方美学、艺术与文化。该投资进一步彰显了欧莱雅对中国美妆品牌的坚定承诺与合作意愿。这是由欧莱雅中国旗下上海美次方投资有限公司（以下简称"美次方"）进行的投资，并得到了欧莱雅集团战略创新风险投资基金公司BOLD（Business Opportunities for L’Oréal Development）的支持。

值此中法建交60周年之际，欧莱雅通过投资观夏倾情献礼，架起了中法历史的"连心桥"，奏响了文化互鉴的"交响乐"，助力了中国文化在海内外的传承与交流。这项投资不仅是欧莱雅集团总部与中国市场共同携手塑造未来之美的最新例证，也再次印证了中国市场与中国美妆品牌在欧莱雅全球布局中的重要地位。此次对于观夏的投资也成为了中法经贸交流的又一典范。

2018年，观夏创立于于北京。中国新摩登境界观，东方艺术香氛关键性开创者。

在游牧景观、诗书画卷等灵感启发下，交融当代文化、艺术哲思，观夏开启了其创香历程与感官之旅。并以珍萃东方香材为始，带来了五感融通，植根于全球语境的隽永香气。并创造出一系列充满自由与想象的艺术香水、家居香氛、旷野洗护系列。

欧莱雅集团首席全球增长官费博瑞先生表示："中国的消费者几乎是世界上最具需求、且最考究的消费者。对于美，他们渴望拥有更个性化的体验，从而推动了香水市场的蓬勃发展，如今香水也已经成为增速最快的品类之一。此次对于观夏to summer的投资是欧莱雅集团2023年在北亚市场最重要的投资之一。香水是连结美与情感的载体，是文化最达意性的抒发，我们希望借此将中国的文化与艺术带给全世界的消费者，并将东方气味和香料成分推向国际舞台。我们对这次与观夏的合作感到无比激动。在中法建交60周年庆典的这个特别时刻，此次投资恰恰象征着中法两国携手合作下的文化交流与发展。"

观夏品牌创始人沈黎女士表示："东方香氛，是当代中国消费者基于文化自信、独立精神，选择的最个性化的表达载体之一。我们希望通过与欧莱雅的合作，借鉴其长达一个世纪在全球美妆领域研发和创新的专业知识，共同推动东方香材深度研发计划，并勾勒专属东方香水的蓝图。以当代视角切入，将更多充满诗意与想象的东方艺术香氛和东方风、雅、颂香文化带向全球市场。在中法建交60周年之际，我们有幸，成为中西文化沟通交融环节之一。观夏也将继续把边界拓展至中国传统器皿技艺复兴和老街区古建筑修缮领域，并向公众开放体验。立体化向全球呈现，包容、共通、可观、可嗅的当代东方之美。"

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