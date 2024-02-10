IMF就“一带一路”伙伴国马尔代夫的高额债务发出警告

国际货币基金组织(IMF)说，印度洋群岛国家马尔代夫面临“债务困扰”(debt distress)风险。马尔代夫是首批加入中国“一带一路”行动倡议的南亚国家之一。 “债务困扰”是指国家无法满足金融义务，必须进行债务重组。 在国际货币基金组织2月6日发出警告之际，新总统穆罕默德·穆伊祖(Mohamed Muizzu)与中国拉近关系。中国已承诺向这个小国提供大范围援助。 穆伊祖去年11月上任，他击败了前总统易卜拉欣·默罕默德·萨利赫(Ibrahim Mohamed Solih)。萨利赫在其任内对中国在马尔代夫的建筑项目成本表达了关切。 中国10年前在马尔代夫立足。当时马尔代夫在亲北京政府治理之下。中国打造了基础设施项目，包括一座四车道大桥，把分处不同岛屿的首都马累与国际机场连接在一起，还填海造地兴建住房。 印度马尼帕尔高等教育学院(Manipal Academy of Higher Education)地缘政治与国际关系助理教授桑卡普·古贾尔(Sankalp Gurjar)对美国之音(VOA)说：“即使是前政府也就马尔代夫欠中国很多债的问题亮出过警旗。” 他说，马尔代夫的国内生产总值(GDP)只略超过50亿美元，“所以它的高额债务是一个问题，特别是因为该国需要外汇来进口燃料和食品等基本必需品。” 根据世界银行(World Bank)的数据，马尔代夫欠中国13.7亿美元，占该国公共债务的大约40%。这使北京成为马尔代夫最大的双边债权人。 国际货币基金组织在对马尔代夫经济的审议中预测，马尔代夫今年的经济增长率约为5%，但是该机构呼吁“紧急政策调整”。国际货币基金组织说，马尔代夫仍然有”外部和总体债务困扰的高风险”。该机构没有点名提中国。 穆伊祖上个月访问北京期间说，他呼吁中国当局对向马尔代夫提供的贷款的支付方式进行重组。这次访问发出了强烈信号，表明他正在扭转前政府“亲印度”政策的重心，转向与北京建立更加密切的关系。