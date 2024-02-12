中国农历新年 烟火气中弥漫欠薪通缩阴霾

中国正在欢度春节假期，近日来不仅春运突破33亿人次，多地旅游景区也传出营收佳绩，但与此同时官方数据却显示，中国消费者物价指数持续下探，就连采办年货必备的猪肉等食品，价格也大幅下跌。分析人士认为，持续的通货紧缩恐怕对中国经济复苏造成冲击。 农历新年期间，被称为地表最大规模人类迁徙的“春运”总是最受瞩目的数据之一，据中国官媒中央电视台报道，截至大年初一(2月10日)，16天的春运中，全社会跨区域人员流动量已近33亿人次。 相比去年为期40天的春运期间，全社会跨区域人员流动量为47亿人次，中国国家发改委乐观预估，今年春运总人次可望突破90亿，创下历史新高，其中包括春节返乡以及跨区旅游的客流。 《澎湃新闻》11日报道指出，包括河南龙门石窟、陕西秦始皇陵跟四川峨嵋山等多地景区都宣布初三到初五之间的门票几乎全部售完，呼吁民众错峰出游；2023年爆火的“网红城市”山东淄博跟黑龙江的哈尔滨，大年初一也都客流如织。 农历年前 各产业欠薪事件多于往年 纽约时政评论员唐靖远认为，每年农历年前，中国社交媒体上总会出现大量欠薪、讨薪的信息，但今年值得关注的是不仅数量空前增加，欠薪的产业也从以往集中在建筑及其上下游产业，蔓延到服务业、餐饮、医疗，甚至被称为三大“铁饭碗”的公务员、国有企业跟事业单位。 2023年12月，总部位于香港的非政府组织中国劳工通讯（China Labour Bulletin，CLB）公布数据显示，截至当年11月，全国工人维权事件已达1604宗，超过以往三年的全年数字，唐靖远分析，其中无疑是以欠薪为最大宗，而且发生地也开始出现在南京等发达地区。 唐靖远说，这些现象不仅涉及生产企业，也显示许多地方政府已经捉襟见肘，甚至传出个别地方政府向寺庙借钱发薪水，更折射出中国经济难以乐观。 在台北的华人民主书院董事会主席曾建元进一步指出，房地产萎靡冲击地方政府财政来源，势必造成地方政府缩减公共建设及社会福利支出，这又会增加老百姓的负担，让他们更不敢花钱消费，导致市场更紧缩，又会使青年就业雪上加霜。 曾建元告诉美国之音:“跟基本生活无关的消费，他就会比较迟疑，比如说一些新创产业、文化产业可能影响蛮大的，很多是属于年轻族群的包括创业、消费也就会受到一些影响。” 中国节前消费者物价指数继续下降 猪肉价跌 另一组在节前公布的数据显得令人扫兴，中国国家统计局2月8日公布1月份消费者物价指数(CPI)同比下降0.8%，降幅比上月扩大0.5个百分点，生产者物价指数(PPI)则同比下降2.5%，降幅较上月收窄0.2个百分点。 更直观的数字是其中猪肉、鲜菜和鲜果价格分别下降17.3%、12.7%和9.1%，成为带动物价指数下跌的最主要因素。2月11日，江苏省公布的消费数据中，猪肉价格下降更达18.7%。 对此中国官方解释，物价较去年下跌是因为2023年春节落在1月，“春节错位”导致基数上升。文中同时指出，1月消费者物价指数环比上涨0.3%，显示国内物价正延续改善态势。 分析:猪肉价跌成为通缩警讯 旅居美国纽约州的时政评论员唐靖远在接受美国之音访问时指出，每到农历年前，中国人都要采办年货，其中猪肉更是不可或缺的食材，在需求量提高的情况下，售价也往往会上涨，今年反其道而行，凸显中国民众正在历经“消费降级”。