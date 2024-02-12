東高雄新春遊程大公開 體驗山城「慢活、慢食、慢旅」深度行

黃色小鴨魅力驚人，登場以來已吸引超過400萬人次朝聖，除了來愛河灣賞鴨外，體驗東高雄山城魅力、親近大自然、感受田園風光，體驗「慢活、慢食、慢旅」也是走春的最佳選擇。高市觀光局長高閔琳表示，高雄冬季微涼的氣候、溫暖的冬陽，很適合往高雄的後花園東高雄九區走春賞花、泡優質好湯、宗教聖地祈福、及品嚐優質風味料理，闔家大小來高雄度過舒服舒心的新春假期。 高閔琳指出，近幾年市府在旗山、美濃、內門、甲仙、杉林、六龜、茂林、桃源和那瑪夏區投入大量資源建設、改善整體觀光環境並舉辦特色活動，包括六龜寶來大街環境整健、舉辦「嘎呼拉斯(Kahuzas)」山中音樂會、旗山糖廠活化、六龜洪稇源閒置空間再生利用、六龜溫泉鑽探開採第二口井、寶來花賞溫泉公園、美濃湖環湖步道及公廁、旗山自行車道設置及新設導覽牌等。 高閔琳推薦新年假期想要避開擁擠人潮、車潮，渴望親近大自然、放鬆身心，東高雄九區絕對是首選，建議遊客可規劃2天1夜或3天2夜的高雄深度輕旅行，一天在高雄市區旅遊、觀賞黃色小鴨，第二天可到東高雄山城欣賞美濃杉林絕美花海、旗山燈節、品味當地特色小吃粄條；接續前往六龜山城泡溫泉，感受南橫公路的壯麗風光，後至桃源區的藤枝國家森林遊樂區享受森濤的療癒。此外，還能到寶山38甲地櫻花公園，沉浸5000株櫻花海美境，欣賞山景、雲海、南橫公路的諸多美景。 觀光局進一步指出，到東高雄走春，首選目前花海綻放的美濃與杉林，共有奇美花區、幸福平安花區、牛角灣花區、月光花區、月眉花區、美濃湖畔花區、杉林大橋花區及新莊幸福田八大花區，花期最後一天為2月14日西洋情人節，大方開放民眾前往採花。騎自行車漫遊探索花海景致，沿著美濃水圳，穿過竹子門發電廠、美濃水橋、美濃舊橋及美濃湖畔，徜徉鄉村田野風光，也可到美濃湖畔與使用1 萬多片竹片製作成的「水蓮龍」合照。 在美濃除了造訪花海，也推薦到美濃湖畔漫步，欣賞美濃湖寧靜的景緻；賞美景也要吃美食，來到客庄，除了品嚐道地的客家小炒、美濃粄條、清爽的水蓮料理、香脆的紅糟肉，更不要錯過結合客家菜與原住民特色、榮獲米其林推薦的「阿香的廚房」特色料理，更是絕對不能錯過。 甫獲得全國最受歡迎老街稱號的旗山老街，現正推出「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀，搭配在地社區手工編織花燈、懷舊紅燈籠，佈滿濃濃年節氣氛；還有逗趣的6米高「玉蕉龍」，趴在旗山武德殿屋瓦上賣萌，臨走前別忘了帶上知名香蕉蛋捲等伴手禮。 觀光局建議，新年也適合來趟六龜宗教輕旅行，造訪寶來妙通寺、興龍妙崇寺、六龜諦願寺、新威神威天台山等名山聖地上香祈福，祈求新年平安。徒步走在百年人文與藝術結合的六龜老街，白天池田屋賞畫、洪稛源商行啜飲咖啡，晚上則可欣賞街區幻化為美麗蝴蝶燈飾的夜景。 結束六龜行程，可再選擇到茂林、桃源或那瑪夏探索山林秘境與體驗原鄉文化。桃源寶山櫻花現在正是適合賞花的季節，2月10日至18日還有梅山市集、復興里環保公園高灘地市集。賞花漫遊吃美食後可以繼續深入南橫探索梅山秘境，亦或是折返茂林國家風景區的紫蝶生態公園賞蝶，滿天飛舞的紫斑蝶，呈現難得一見的蝶毯、蝶瀑、蝶樹的壯觀景象，更曾被《米其林台灣綠色指南》推薦為最高等級三星級必遊景點。 2月10日至18日茂林當地也有情人谷溫泉市集可供採買品味。若還覺得不過癮，返程途中可再繞道甲仙，品嘗「甲仙三寶」芋、筍、梅；質地鬆軟的芋頭美味可口，麻竹筍鮮甜嫩脆，梅子產量全台之冠，酸甜好吃又養生保健，東高雄的慢食旅遊，保證滿載而歸。 而夜宿東高雄，不只是大旗美地區的特色民宿，觀光局也力推民眾前往旗山旗糖農創園區旁「東九道露營區」或寶來花賞溫泉公園內「遠山望月溫泉露營區」兩個合法露營區，享受遠離塵囂的露營樂趣，或讓身心靈感受溫泉洗滌，也可選擇投宿六龜寶來及不老溫泉區的合法溫泉旅宿，沉浸在芬多精與鄉村風情中一夜好眠。 景色如畫的美濃小鎮風光。 圖：高雄市觀光局/提供 「2024龍來旗山Fun新春」街景燈藝秀。 圖：高雄市觀光局/提供 六龜老街池田屋。 圖：高雄市觀光局/提供