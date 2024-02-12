李宰旭 他們都是運動狂！公開無差別健身造就精壯肌大法

追劇時忽然降臨的小確幸莫過於男主歐巴們展露的性感身材！要知道這些肌肉並非憑空獲得，是歐巴們辛苦訓練的結晶！分享李棟旭、安普賢、朴敘俊、李宰旭的練身材大法，男朋友們趕緊學起來！ by 黃安姬 – 2024/02/12 更新 photos/SBS drama、Disney+、imdb.com、ig@leedongwook_official、ig@sangmxn_、ig@jxxvvxxk、ig@bohyunahn 《殺人者的購物中心》李棟旭：呼拉圈、籃球機、公園運動器材樣樣來 之前就曾發過利用公園器材健身shorts，讓網民親切喊出跟我阿公一樣耶的接地氣呼聲，正在熱映的《殺人者的購物中心》李棟旭，自從他的軍火購物中心店鋪開幕後，現在人人都想要一個鄭進灣叔叔。近來叔叔個人帳號又分享了一則：商場老闆的休息時間運動貼文，讓姪女們手指騷動！李棟旭爭取拍攝空檔，邊玩手指，邊輕鬆搖出20圈呼拉圈，網友不忍了狂敲鍵盤發問：請問可以試著解釋一下你42年歲月去了哪裡？看看那個腰！我連一下都搖不好；別再這麼好看了！我的心受不了了！ 《財閥X刑警》安普賢：這身材本身就是種犯罪 許多人是在Jisoo爆出閃電戀情才認識他的誹聞對象安普賢的。不得不說在Disney+新戲《財閥X刑警》中出演重案組警員陳利手一角的他，有著財閥家背景和律師資格的高智商加持的無敵人設，演技遊刃有餘安普賢表現得收放自如，也讓網民喊出：「快來逮捕我吧，我有罪。」 首集就以一場出浴場景，嶄露精湛的鍛鍊體魄，用實力證明輕鬆撕下「某某人男朋友」印象標籤。劇中多場展現巨肌情境的安普賢，高中就是拳擊校隊的基礎，再輔以日常加強啞鈴健身重點外，走出健身房後，就算飛往印尼峇里島度假，也是要痛快衝浪。也因為衝浪會運用到引體向上、俯身三頭伸展、超人式、伏地挺身、弓箭蹲，以及大量的核心運動和手臂力量滑水，一次鍛鍊胸肌、腹肌、二頭肌、背肌和臀腿肌肉；全身肌群完整參與也讓身形更加勻稱。 《京城怪物》朴敘俊，你的高球打到我家了，可以來撿囉 拍《京城怪物》時，朴敘俊為了一場裸身場景，執行了三周健身節食計畫，回溯過往出演的劇集如《梨泰院》的獄卒、《三流之路》的武術家，都有不少動作戲，鍛鍊身型成為朴敘俊敬業態度的體現。下戲後，他也沒忘記保持身材穠纖合度，常常在IG曬出高爾夫球照的他，是個不折不扣的高球迷。熱愛高球的程度，甚至連在首爾的私人豪宅內，也都特地設置了高爾夫球練習室和推杆場空間；其實要增強高爾夫揮桿速率，維持抗扭轉核心穩定度、增強肌力都需要鍛鍊才能有效提升推球距離，這也造就了朴敘俊均衡的肌肉線條，讓女性同胞心儀不已！ 《還魂》李宰旭，無處不在的水之呼吸 之前《還魂》劇組釋出一場李宰旭拍攝泡澡的幕後花絮，影片中他現場伏地挺身輕鬆完成20個臥推，讓上身肌肉充血，胸肌手臂肌肉線條立現，工作人員忍不住讚嘆，他說：「我以前只有骨頭，為了這場拍攝，足足鍛鍊了三個月了，是不是努力過頭了？」聽到這麼一說，攝影師立即想貼近拍攝，李宰旭馬上用手掌阻止說：「我很害羞，不要拍了啦！」李宰旭的太平洋寬肩，可說是來自他喜愛的單車、滑雪、游泳運動所加持而成。出國拍攝行程緊湊時，利用飯店附設的泳池鍛鍊。就算是度假，也是奔向東南亞享受海島的濱水愜意。之前他IG一組貼文主題：「和世子的曼谷旅行」，與《還魂》中飾演世子高元的演員申承浩，同遊曼谷，兩人在泳池畔裸上身合照，被笑稱是皇世子出巡。而李宰旭在大學主修戲劇，準備高考時輔修了韓國舞蹈和現代舞，雖然之後舞蹈技巧因為工作而生疏，但也為他勻稱修長的身形，奠下了基礎。 延伸閱讀 免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。