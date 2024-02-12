年代旅遊富國島「丟包案」非前例！旅印作家指控：侵佔80多萬元旅費 惡意違約！

年代旅行社在越南富國島旅行團遭丟包，有近300人受困在富國島。除了被丟包外，旅客還被要求必須自掏腰包720美元(約新台幣2.25萬元)，先飛回台灣再行處理。年代旅遊負責人林大鈞今(12)日回應，此次情況為當地旅行社的突發狀況。旅印作家「印度尤」則在粉專上表示，他們一家人也是報名該行程且提前4個月付清費用，卻在出發前家人才發現沒有機票，共計有20多人80多萬元旅費，後來他們帶律師與年代旅遊簽約，要求2月8日前退還旅費，林大鈞答應了，但卻沒有兌現承諾。結果讓他們還沒出發「在台灣就被丟包…」 近300名台灣遊客，在春節期間參加旅行團前往越南富國島旅遊，卻遭遇旅行社拖欠費用而無法離島的困境。觀光署表示，已與中華民國旅行業品質保障協會聯繫，協助旅客盡快回國，並對該旅行社是否違反相關規定進行調查。旅印作家看到新聞後隨即於臉書專頁上公開表示，她人不在富國島，「因為我在台灣就已經被年代旅遊丟包」，她表示，原先她預計與爸媽初五要出發，且這團加上親友大約20 多人，4個月前大家就全額支付旅費給年代旅遊，但因為出發前都沒有獲得任何詳細資訊，後來經由團友前去詢問並打電話給航空公司後才得知，他們「根本沒有機票」。 她表示，當時已經是出發前2週，因此他們就帶著律師到旅行社和對方簽約，並表示年代旅遊需於2 月 8 日前，若未履行義務完成旅遊安排，需要全額退款80 多萬新台幣。她指出，當時年代旅遊的負責人林大鈞也很豪氣地簽名，不斷宣稱他會處理，「後來就是一連串鬧劇……」 她表示，林大鈞「一下說他家裡有事、一下說在開車、一下說在確認後端、一下又說他絕對處理……一直到今天，他都沒有進一步的動作。」她表示，她們這一團台灣親友共20多人，在在台灣就被丟包。 她強調，而其他旅客狀況如何她不知道，但年代旅遊在處理她們這個案子上，有四大重點： 1. 四個月前收取全額旅費。 2. 根本沒有買機票，更遑論安排接地旅行社。 3. 惡意拖延，持續找藉口搪塞。 4. 惡意違約，至今仍侵佔款項遲不退費。 她表示，新年假期完全被破壞了，過去一兩週都她都在煩這件事。一開始還想保持善意和林大鈞溝通退款，考慮自己的社會責任，暫時沒有公開貼文。她說明，林大鈞和年代旅遊的態度實在讓人難以相信，今天當她看到新聞爆出近 300