新春高雄海線潮旅行正夯！茄永彌梓林賞美景吃美食

超萌2隻黃色小鴨吸客400萬，助攻高雄「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」榮登網路熱搜度第一，高雄市政府乘勝追擊，陸續公開各區走春攻略，帶領遊客暢遊大高雄，今(13)日再推薦高雄海線潮旅行，品嚐新鮮海味、欣賞海天一色美景，舒緩身心靈，讓煩雜心事隨著海風遠離、療癒，聽海浪聲沉澱思緒，為新的一年帶來更多新靈感與創意。 高市觀光局長高閔琳表示，高雄海線包含梓官、彌陀、永安、茄萣及林園，是高雄重要漁獲產區，漁村文化底蘊豐厚且自然生態景觀豐富，各漁港都有新鮮海鮮產品，還可到各觀光海岸線拍網美網帥照，讓大家吃飽喝足、滿載而歸，還能欣賞高雄最美麗的海岸線，為新年補充元氣。 高閔琳指出，高雄海線各有特殊文化景觀和在地美食，新春時節闔家大小可到茄萣區搭乘舢筏，悠遊二仁溪欣賞溼地，欣賞冬季候鳥與濕地生態，來場生態之旅；也能至「石斑魚故鄉」永安區，品嚐喝鑽石水的美味石斑魚及獨特的抱魚體驗，鄰近也有知名的鑽石沙灘跟鹽田彩繪村，都能拍出美照。 彌陀區特殊的漯底山，走踏泥火山惡地形和軍事遺跡，下山後前往彌陀漁港人氣熱門打卡景點「海岸光廊」，留下家人的美好回憶；晚餐時刻再往梓官區，逛逛曾三度榮獲全國十大魅力漁港的蚵仔寮漁港，品嘗現撈的新鮮海產，用餐後還可走訪「通安宮第二屆燈．海創意花燈展」，3/3日前都有璀璨燈海迎客。 觀光局進一步指出，在市區觀賞完黃色小鴨後，不妨到南高雄的林園一遊，旅客可先參加「2024林園洋蔥節」，有市集、音樂表演雙層巴士遊林園及趣味ㄎㄠ蔥頭等活動，晚上也有林園燈會漂亮燈飾點綴夜空；或到海洋溼地公園，近距離觀賞全台獨有的倒立水母生態、漫步沙灘欣賞海天一色。 曾為高雄八景之一的清水巖，以古剎清水寺、古珊瑚礁岩景觀及良好的展望而聞名古今，可來上香祈福兼登高健行，為新年增添福氣，還有中芸漁港、市境之南樹、方塊海、原頂林仔邊警察官吏派出所、安樂樓等景點，都值得納入一日行程。還有林園老街的各項美食都不值得品嚐，像熱賣超過一甲子的合春圓仔冰和高雄日嚐366推薦的蘭姐鴨肉飯、高CP值的海鮮熱炒等。 接續回到市區的夯景點「鼓山魚市場」，旁有南部版「正濱漁港」，鄰近的建築物漆上超吸睛的多巴胺配色，宛如秒飛威尼斯彩色島，搭配場內當代藝術家寧芮潔的作品「紅髮小女孩Lazy MOI」，馬上引爆網路社群分享美照不斷。魚市場外，坐擁港景第一排的花園酒吧，與三五好友迎著海風小酌閒聊，十分愜意，場內也販售各式生鮮漁貨、特色伴手禮及在地美食，能讓旅客一次輕鬆購足。 若想延伸到旗津深度旅遊，也能搭乘彩繪小鴨渡輪「雄棧一號」，最短時間內就可以輕鬆抵達。旅程最後，再回到愛河灣觀賞2隻黃色小鴨新春特別版「金呱閃閃」燈光秀，為福氣滿滿的高雄海味走春之旅畫下完美句點。 茄萣濕地公園冬季候鳥生態。 圖：高雄市觀光局/提供 永安知名景點鑽石沙灘。 圖：高雄市觀光局/提供 彌陀南寮漁港是知名網紅打卡點。 圖：高雄市觀光局/提供 永安鹽田彩繪村。 圖：高雄市觀光局/提供