英国以侵犯人权为原因制裁西岸以色列定居者

英国星期一（2月12日）对四名以色列国民实施制裁，指控他们在以色列占领的约旦河西岸暴力袭击巴勒斯坦人。 英国外交大臣戴维·卡梅伦（David Cameron）称这四人为“极端主义以色列定居者”，并对他们实施了严格的金融和旅行限制，原因是英方认为他们“严重侵犯人权”。 他说：“极端主义以色列定居者经常在枪口下威胁巴勒斯坦人，并迫使他们离开理应属于他们自己的土地。” 英国外交部表示，在过去一年中，非法定居在约旦河西岸前哨的居民进行了前所未有的暴力活动。 “这种行为是非法和不可接受的。以色列还必须采取更强有力的行动，制止定居者的暴力行为。很多时候，我们看到做出的承诺和行动，但没有落实完成，”卡梅伦说。 卡梅伦补充说：“极端主义定居者通过针对和攻击巴勒斯坦平民，正在破坏以色列人和巴勒斯坦人的安全与稳定。” 本月早些时候，美国也对四名被指控参与西岸定居者暴力的以色列男子实施制裁。 欧盟也在考虑对袭击西岸巴勒斯坦人的以色列定居者实施制裁，但到目前为止，成员国之间尚未就此类措施达成一致。 四名不愿透露姓名的外交官在谈到欧盟内部的审议时表示，匈牙利和捷克共和国是以色列的强大盟友，两国上周四在欧盟委员会会议上明确表示，他们不准备批准制裁提案。 据匈牙利国家通讯社（MTI）报道，匈牙利外交部长彼得·西雅尔托（Peter Szijjarto）上周三表示，现在“绝对不是制裁以色列定居者的时候”。布达佩斯说，欧盟的重点应该是帮助以色列击败哈马斯，并释放在10月7日哈马斯袭击以色列南部期间被武装分子劫持的人质。 捷克外交部长扬·利帕夫斯基（Jan Lipavsky）表示，捷克并没有“实质性地”阻止对煽动暴力的定居者实施制裁。然而，利帕夫斯基表示不愿在对哈马斯实施制裁的同时采取此类措施。因为发动10月袭击事件，欧盟已经将哈马斯认定为恐怖组织。 “恐怖主义行为与定居者的行为不是一回事，”他说。“这些东西是不能联系在一起的。” 法国一直在推动对定居者的制裁，预计将很快对两到三名个人实施法国的旅行禁令。报道称，法国希望，一旦其措施到位，欧洲伙伴将更愿意向前推进。 “一旦我们有了措施，我们将看看其他国家如何反应，”一位法国外交消息人士说。 欧盟尚未详细说明制裁将包含什么，但官员们表示，制裁将包括禁止前往欧盟的旅行。 （本文参考了路透社、法新社和美联社的报道。）