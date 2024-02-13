美国国防部长住院后取消旅行计划

五角大楼取消了美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）前往布鲁塞尔参加有关乌克兰的重要会议并同北约盟友会谈的计划，奥斯汀一天前因前列腺癌手术后的并发症而再次住院。 一名美国国防官员对美国之音说，计划星期三举行的乌克兰防务联系小组会议现在将在线上举行。 还不清楚奥斯汀是否能够参加会议，以及国防部如何对应计划星期四举行的北约防长会议。 就在不到24小时前，五角大楼官员宣布奥斯汀因“急性膀胱问题”而再次住院。 沃尔特·里德国家军事医疗中心官员星期天说，奥斯汀在进行检测后住进重症监护室“接受支持治疗和密切监护。” 官员在声明中说，“此刻还不清楚奥斯汀部长会继续住院多久，”“目前的膀胱问题预计不会改变他的预计完全康复。他的癌症预后依然极佳。” 奥斯汀因再次入院已经将国防部控制移交给国防部副部长凯瑟琳·希克斯（Kathleen Hicks）。 五角大楼新闻秘书帕特·莱德（Pat Ryder）少将说，白宫、国会和参联会主席都接到了通知。 奥斯汀去年年底确诊前列腺癌，并对诊断、手术和随后因手术并发症而住院保密而受到批评。 70岁的奥斯汀在返回五角大楼后为他对局面的处理道歉。 他对记者说，“这个新闻让我震惊。坦率地说，我的第一反应是保密，”“我向我的队友和美国民众道歉。” 他并说，“我们没有处理好这件事。我没有处理好这件事。我应该把癌症诊断告诉总统。我也应该告诉我的团队和美国公众，我承担全部责任。” 奥斯汀12月初确诊前列腺癌，12月22日入院接受手术治疗。 奥斯汀1月1日因极度疼痛而再次入院，住进加护病房，并在医院住了两个星期。 乔·拜登（Joe Biden）总统和其他重要领导人在他再次入院的一个多星期后才接到通知。 这导致联邦指令的改变，触发五角大楼的内部调查以及监察长对国防部的通知程序进行审议。