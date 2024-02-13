《金门》入围奥斯卡最佳纪录短片，美籍台裔导演江松长谈拍片心得

美籍台裔导演江松长拍摄的纪录片《金门》（Island In Between）入围今年第96届奥斯卡最佳纪录短片，他不仅希望该片最终能摘得桂冠，而且也希望全球更多的观众通过观看这部影片了解金门以及将金门夹在中间的台海两岸之间紧张局势的来龙去脉。 《金门》片长19分钟，讲述的是这个在台湾控制之下、但距离中国大陆海岸线只有一箭之遥的一群小岛的特殊故事。金门曾在1950年代是国共内战的战场，随后在冷战期间也是两岸对峙的最前线。 江松长在接受路透社专访时表示，他认为现在重温金门的历史正是时候。虽然台湾本岛现在经常成为中国对台施加军事压力的主要目标，且2022年8月初美国众议院前议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾后，解放军也在台湾周边海空域举行了连续多日的大规模军事演习，金门却已成为两岸小三通的桥梁和大陆人出境观光旅游的一个热门目的地。 “我认为人们对台湾比以往任何时候都更感兴趣，这至少是很久很久都未发生过的事情。我们绝对想要利用这一兴趣，”江松长对路透社说。 台海两岸自从1949年起就分离分治、互不隶属，但是北京一直坚持拥有对台湾的主权，而且即使诉诸武力也要实现两岸的统一。台湾的民进党政府坚持认为，台湾的未来只能由台湾2300万人民决定。由于两岸原则立场分歧太大，北京当局早在八年前就切断了与台湾几乎所有的官方沟通渠道。 尽管两岸之间政治和军事关系紧张，双方的经贸关系以及人员往来仍然很热络，金门与一水之隔的大陆厦门的联络也非常密切。 “（台湾）这里的生活一切如常，没有人坐在那里揪着自己的头发而焦虑不安。但是在金门，却完全是另一码事，”江松长说。 金门老旧的地堡和弹痕累累的建筑物诉说着令人不堪回首的往事。纪录片一开场拍摄的就是一辆沙滩上被泥沙掩埋一半的一辆废弃坦克，坦克的炮筒指向大海。国民党部队在大陆的国共内政中败给共军、撤到台湾之后，曾经在台湾实施了长达38年的戒严。而金门是在1992年，台湾本岛解严五年后才得以解严。 江松长的父亲1968年曾经在金门服兵役。他表示，他希望用金门来描述和表达两岸之间的紧张关系，同时也希望让台湾人了解，这一切对他们意味着什么。 “至少对我而言，我仍然拥抱中国的文化以及历史和族裔的联系，但是就国家认同而言，我会非常大声地表明台湾人的身份，”江松长说。 《金门》是首部入围奥斯卡的台湾纪录片。奥斯卡今年的颁奖仪式将于3月10日举行。 在被问道他的下一个项目会是什么时，江松长表示，他正在考虑拍摄一部有关台湾已故著名流行歌星邓丽君的纪录片。邓丽君因为生前常常前往军中演唱与表演，因此被人称为“反共歌手”和“军中情人”。不过她在包括中国大陆在内的大中华华语区都拥有极多的粉丝。 “我不认为人们真的知道她有多么伟大，”江松长对路透社说。