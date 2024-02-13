駐印度副代表陳牧民：台灣選舉結果展現人民意志

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者林行健新德里13日專電）台灣總統大選廣受印度各界矚目，駐印度副代表陳牧民今天在一場座談會表示，台灣人民已經非常習慣以民主方式選擇國家領導人，選舉結果應以平常心面對，在對外關係與兩岸關係上，新政府的立場不至於有太大改變。 台灣於1月13日舉行總統大選，選舉結果廣受印度各界矚目，不僅主流媒體均大幅報導，數週以來智庫學界更是接連舉行座談會，分析台灣大選結果對未來區域安全情勢的影響。 印度尼赫魯大學（JNU）國際關係學院東亞研究所今天舉辦座談會，解析台灣大選結果，駐印度副代表陳牧民應邀擔任主講人，與另一位台灣研究專家、喜夫南達大學（Shiv Nadar University）副教授鄭嘉賓（Jabin Jacob），共同分享對台灣選舉結果的觀察。 陳牧民演講時表示，台灣自1990年代開始民主化後，人民才有機會直接選舉總統與國會議員，經過20幾年的發展，台灣人民已經非常習慣以民主方式選擇國家領導人。 他說，這次選舉的結果產生立法院3黨席次均未過半的情況，因此預料未來總統與國會之間會出現更多的磨合。 陳牧民說，雖然執政黨將面臨更多挑戰，但這樣的結果也顯示選民期待新政府做出改革，應該平常心以對，且至少在對外關係與兩岸關係上，新政府的立場不至於有太大改變。 鄭嘉賓則分析，中共當然不樂見這樣的選舉結果，預料將會更積極用各種手段企圖影響台灣社會，特別是設法影響年輕人，並且續用軍事威脅等外交孤立等手段。 他認為，兩岸雖然會持續緊張，但中共仍不太可能以軍事方式侵略台灣，因為代價太高。 與會學生對台灣情勢提出各種各樣的問題，有學生質疑台灣選舉結果是否反而會激化區域緊張情勢？陳牧民答覆，台灣選舉是民主社會人民展現意志的結果，中共不斷威脅台灣才是區域緊張的根源。 學生們也提出為什麼台灣人不喜歡被稱中國人、台灣的政黨如何吸引年輕選民、為什麼台灣廠商到印度投資的不多等問題。 活動由東亞研究所教授那瑞維（Raviprasad Narayanan）主持，曾在國立政治大學任教6年的那瑞維，高度推崇台灣成熟穩健的民主文化，稱選舉的結果受到全印度矚目，可謂前所未見。 那瑞維在結論時表示，台灣社會有很多值得印度學習的地方，鼓勵同學們有機會到台灣旅行甚至留學。 台灣的能見度在印度已經大幅提升，印度年輕人對台灣展現出濃厚興趣，這場活動校方原本只規劃為小型學術座談會，但會場擠進至少60位教授和學生參加，未來台印度學界交流合作前景看好。（編輯：陳慧萍）1130213