挪威情报机构示警 中国间谍“遍布欧洲”

继德国、英国等多国示警中国间谍活动后，挪威政府在其最新的安全挑战年度报告中警告称，中国间谍“遍布欧洲”，其情报网络对欧洲构成安全威胁。 《新闻周刊》(Newsweek)报道，根据挪威情报机构周一(2月12日)发布的文件:“他们(中国)的活动包括政治情报和产业间谍活动，网络空间是其主要门户。” 挪威情报机构称，中国情报部门通过一系列常用工具和数字基础设施隐藏自身活动轨迹，在欧洲各地开展活动。且他们不是单独执行任务，而是得到“外交官、旅游代表团、个人、企业和特殊利益集团”等民间行为者的协助。 报道称，这些情报机构还依赖与中国企业的密切关系。根据中国法律规定，所有中国公民和企业都必须在收到要求时协助政府收集情报。 挪威并示警称，西方正面临“比去年更危险的安全局势”，理由是中国、俄罗斯和伊朗支持的哈马斯等激进组织对当前世界秩序构成了挑战。 文件进一步称，这些国家的政府都有其“修正主义议程”，目的是削弱西方的影响力，建立“不以民主和自由价值观为主导的国际秩序”。 挪威情报机构还指出，由于中国、朝鲜、伊朗和白俄罗斯等国家的支持，俄罗斯在乌克兰战争中的优势逐渐扩大。中国的支持虽然不是现成武器，而是提供对俄罗斯军火工业有用的“机器、车辆、电子产品和零部件”。 中国间谍、黑客活动猖獗 在挪威安全报告出炉前不久，北约盟友荷兰上周指控中国政府支持的黑客去年入侵了该国的军事网络。且荷兰不是最近指控中国试图入侵敏感信息的唯一国家。 菲律宾信息和通信技术部表示，今年1月运作于中国的黑客试图攻击菲律宾信通部的电邮系统、国家海岸观察中心网站，及菲律宾总统的个人网站，并已被阻止。 美国情报和司法部门也在1月挫败了一起中国黑客对美国互联网系统的渗透行动。中国黑客针对的目标是美国的通信、能源、运输和水处理系统等关键基础设施。 而在欧洲，德国联邦宪法保卫局局长托马斯·哈尔登旺(Thomas Haldenwang)去年2月向德媒表示，北京越来越关注政治间谍活动。他担心中国正在扩大对柏林的间谍活动，德国对中国的经济依赖可能会被北京用来施加政治影响。 近年，英国情报部门亦对北京的秘密活动发出越来越响亮的警告。除了国会研究人员因涉嫌为中国担任间谍而被捕，英国政府去年9月还表示，中国间谍正在对担任敏感职务的英国官员实施“猎头”作业，以便从这些人身上获取机密和专业知识。 除了间谍和黑客活动，随着中国全球影响力的增强，挪威安全报告关注其对关键供应链的控制权也越来越大。报告提及，中国着眼于北极，寻求利用该地区丰富的自然资源，其迅速发展的海军力量和对矿产丰富的挪威的兴趣引起了挪威情报部门的担忧。