用美食攬客 3國籍航空機上皆有米其林飄香 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者汪淑芬台北14日電）近10年前，長榮航空率先在台灣推出米其林餐飲上機，原本只提供商務艙旅客，後來其他艙等旅客也有口福，現在華航及星宇航空也都在機上安排米其林餐飲，盼用美食吸引旅客。 長榮航空是台灣最早將米其林餐飲安排上機的國籍航空，自2015年開始與來自京都米其林三星殊榮的餐廳主廚中村元計合作，月月推出新的主菜，讓商務艙旅客能在高空享用全新米其林三星的京都懷石料理。 例如2024年第1季，台北飛往大阪、東京、巴黎、慕尼黑、舊金山的皇璽桂冠艙、桂冠艙旅客新主菜，1月是「鮭魚柚庵杉板燒蝦丸」，2月「鱸魚道明寺揚雲餡煮豆腐飛龍頭」，3月「鯖魚味噌煮小松菜半月蘿蔔」。 長榮航空2022年10月首航米蘭時，首邀4度獲米其林一星餐廳榮耀的主廚Paul Lee李皞設計專屬菜單，去年首季李皞為長榮航空再於洛杉磯、紐約及米蘭航線的商務艙旅客打造的創新義式料理，以義大利的傳統燉肉為靈感，推出主菜「義式燉牛肉紅椒黑蒜鯷魚青醬」。 2023年6月，長榮航空邀連續4年獲得米其林推薦與入選餐廳的「与玥樓」頂級粵菜行政總主廚許文光，為美國航線設計精緻粵菜，皇璽桂冠艙喝得到加入珍貴的蟲草花及花膠湯，豪華經濟艙旅的主菜是「頭抽蝦籽香蔥麵」，經濟艙吃得到「廣式臘味蔭油炒飯」。 2022年下半年COVID-19（2019病毒疾病）防疫有成，台灣國門逐步解封，華航12月與蟬聯2年米其林綠星的陽明春天餐飲品牌合作，打造全新「空中旅人純淨蔬食」機上餐，也寫下首次米其林綠星餐點高空上菜的紀錄。 「空中旅人純淨蔬食」餐點各艙等都提供，商務艙以春天盛合沙拉揭開序幕，包含特製水果莎莎山藥細麵、黑豆胡麻秋葵、松子味噌黃瓜及橙蜜香蘋石蓮花等繽紛前菜；主菜打破以往中式素食料理烹調思維，以松露炊飯搭配法式芥子醬新魚排；湯品是首烏養生湯。 豪華經濟艙以水果莎莎松子味噌黃瓜與橙蜜香蘋秋葵為前菜，搭配經濟艙4種隨機主菜如紅醬植物肉貝殼麵、白醬植物排藜麥飯、咖哩杏鮑菇燴飯及紅燒植物肉薑黃飯。 華航在2023年4月，與當時台灣唯一的米其林三星君品酒店頤宮中餐廳合作，推出「高空三星私房食藝」機上餐點，台灣出發的歐洲、美加長程航班各艙等都吃得到。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！