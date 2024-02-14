富國島丟包事件英雄！阿孝導遊救援近百人背景曝光

日前發生數百名遊客到越南富國島旅遊，卻被丟包當地的事故，而第一批旅客已於13日傍晚抵台，其中就有一名越南中文導遊阿孝，用最快的速度與合理的價格幫忙100人搭車，對此，阿孝背景曝光，事後也回應救援的過程，指出「希望不要因為這次事件，造成台灣人對富國島的印象變差。」 292名台灣遊客10日到越南富國島旅遊，不料美加國際旅行社（年代旅遊）與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，未付清14日富國島回台北的包機費用，導致遊客被丟包在富國島。當時就有一名女網友在臉書社團「富國島（越南) 自由行 Phu Quoc (Viet Nam)」指出，一名越南中文導遊，用合理的速度和價錢派遣了一輛遊覽車，將他們22人 1領隊接送到放心的地方。 事後阿孝也在該社團表示，事發後共有一百多位客戶的電話，很遺憾事情發生在富國島，真誠地希望每個人在富國島都能擁有美好的回憶，並指出「如果有需要任何幫助，都可直接打電話給我連繫，我愛你們台灣的客人。」 事後他也接受媒體訪問表示，大學中文系畢業後，已當導遊7年，現在專帶富國島團，會說一口流利的中文，而這次事發時是過年期間，基本上在當地完全叫不到遊覽車，在得知台灣人被丟包後，用盡全力調派45人座遊覽車3輛、16人座車4輛，前後已接送約100人，司機向他報價1人220萬越南盾，他也如實轉告遊客，並未多加價錢，算上人力成本、時間等，可以說是在倒貼幫忙，但仍希望不要因為這次事件，造成台灣人對富國島的印象變差。 富國島中文導遊阿孝救援了近一百個台灣人。 圖：取自富國島（越南) 自由行 + Phu Quoc (Viet Nam)