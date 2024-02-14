韩中关系全方位趋冷 新年回暖可能性几何？

农历新年正式来临。如果说在过去一年间，韩国的外交重心在于加强韩美日合作，那么在新的一年里，改善全方位趋冷的韩中关系或将占据不小的比重。近期韩国释放出缓和对华关系的信号，且两国均认同发展友好关系的重要性。 不过美国之音采访的韩中关系问题专家认为，韩中之间横亘着朝核、台湾、经济、民间感情等诸多问题，牵涉美国等多个利益当事方、牵一发而动全身，改善关系恐并非易事。 从民间到官方 韩中关系全方位趋冷 随着全球政治阵营对抗的格局日益深化，处于地缘冲突前沿地带的韩国与中国的关系从民间到官方全方位趋冷。 首先，韩中两国的民间交流来往有所减少。据韩国文化体育观光部、韩国旅游发展局的数据，今年中国春节长假期间（2月10日-17日）访韩的中国游客预计在8万8.5万之间，较疫情前2019年的春节（2月4日-10日）减少逾两成。与此同时，假期间赴中国的韩国游客仅占到出境游客总数的约7%，远远低于同为近距离目的地的东南亚（56%）和日本（26%）。 两国政府间的沟通同样貌合神离。韩国外长赵兑烈与中国外长王毅的首次通话距离前者就任将近1个月。从两国公布的新闻资料来看，虽然双方都表达了对双边关系的重视，但在具体诉求上却各说各话。 王毅“希望韩方奉行积极客观友善的对华政策，恪守一个中国原则”，“共同维护产供链稳定畅通，抵制经济问题政治化、泛安全化和工具化”。而韩方的新闻资料并未提及台湾问题，在经济问题上也仅表示双方强调维持稳定供应链的重要性、同意深化两国间贸易投资。 赵兑烈则呼吁中国在朝鲜半岛问题上“发挥建设性作用”，并为脱北者不被强制遣返、去往想去的地方提供协助。但王毅仅表示“当前半岛局势紧张事出有因，希望各方保持冷静克制，不采取加剧紧张的言行”。 朝核、台海、经济 中国在多项事务上对韩国存疑虑 专家认为，这种僵局显示出中国在安全、经济等重要问题上对以韩美日合作为外交政策基调的韩国的疑虑和担忧。 从安全问题来看，世宗研究所中国研究中心主任郑载兴在通话中向美国之音表示，“韩国想在韩美日安全合作的基础之上寻求与中国改善关系，去年还出席了戴维营会谈，做出了一系列举动”，但是中国在这个问题上的看法是，“如果韩国继续采取这种方式，韩中关系将很难改善”。 安全事务之中，朝核和台湾问题无疑是重中之重。汉阳大学国际学大学院名誉教授文兴镐在通话中告诉记者，在恢复中韩双边关系的过程中，最大的问题是南北（韩朝）关系。他认为，中韩两国对朝核问题根源的分析不同，“在中国看来，韩半岛不稳定的原因是韩美日以美国为主、韩日从旁协助，从军事上威胁北韩”。 在台湾问题上，文兴镐表示，“中国认为，韩国政府提到台湾问题的次数过多。中国最担忧的是台湾问题的国际化”。 事实上，从文在寅政府末期至今，韩美日多次在重要外交场合提及维护台海和平稳定的重要性。去年底，三国国安首长还就维护台海和平达成协议。 在经济领域，专家认为，韩国参与美国的供应链重组引起了中国的不满。西江大学国际大学院教授许允在给美国之音的邮件中指出，尹锡悦政府执政后“积极参加美国发起的多个磋商机制，比如芯片同盟、印太经济框架等，中国政府对此持担忧的看法”。 许允还表示，“中国对当前经济问题政治化、安全化的现象持有负面看法。中国希望与韩国建立深刻的联系，但这种现象并不局限于韩国，而是一种全球性的趋势。未来30年经济和安全将深刻联系，世界将呈现出分散化、阵营化的趋势”。 韩国释放友好信号 然改善关系阻碍重重