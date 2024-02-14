香港新疆化？港警装2000监控摄像头或加人脸识别

港府以防止罪案为由，计划今年分阶段在香港各区安装2000部闭路电视，不排除未来会增加数量，并增设人脸识别技术。警方强调，港人不必担忧隐私问题。外界则担心，当局会仿效中国大陆，在香港实施有针对性的大规模监控。 香港一向以犯罪率低见称，港府却计划今年内在香港各区安装2000部闭路电视。香港警务处处长萧泽颐2月11日向无线电视表示，香港人口密度高，此举主要是为了防止罪案、人群控制、维持公共安全和秩序，也包括防范危害国家安全行为。按照计划，3月会先安装600多部，这些设备主要放置在政府建筑和街灯上，重点部署于犯罪高发区及人流密集地点。整个计划预计在今年年底前完成。 香港警方大规模安装闭路电视，部分舆论强烈质疑，认为香港警察数目众多，而且当局可以透过“八达通”等支付工具追查可疑人物的行踪，担心灭罪只是藉口，背后另有目的。 安装天眼是否以公民权利为本位？ 旅居智利的中国问题学者陈道银告诉美国之音，闭路电视在世界各国普遍存在，关键是安装的目的是为了保护公民权利，还是维护政府的公权力。他以中国为例：“经常会发现，人口失踪、大学生失踪等时候，天眼系统都不发挥作用。所谓的国家安全最大化、政府施法便利化这个角度考虑，而不是从保护公民权利的本位应用这样一套工具。在这样的应用逻辑之下，肯定是政府的公权力范围无限扩大。” 陈道银说，香港实行的是普通法，但近期展开的基本法23条立法显示，当局已不再以公民权利为优先。 陈道银说：“公民的权利得不到正当的保护，特别是在公民需要保护的时候，他得不到应有的权利救济。譬如说，一些违法行为像驾照过期、无照驾驶，天眼系统都可以锁定你；但是人口失踪，你去找天眼系统是看不到的。香港毕竟实行的是普通法，对公民有很多救济措施，但是，我们从这次（基本法）23条立法可以看到，更多是从一些限制性角度出发，使人担心，他们会从公民本位的逻辑走向政府本位的逻辑，在这过程当中，天眼系统反而成为政府所谓国家安全最大化的工具。” 港警：大规模装设闭路电视外国早有先例 香港警务处处长萧泽颐在专访中透露，未来闭路电视或引入人脸识别，强调港人无须忧虑，警方一定会根据现有法规进行处理。至于摄像头记录保留期限还有待确定，将参考外国做法。他在另一场合补充说，许多国家已广泛安装闭路电视，如英国在上世纪90年代开始安装，至今已有约730万部；新加坡也有约9万部，预计到2030年将有超过20万部；其目的都是防罪灭罪，希望市民能安居乐业。 陈道银说，人脸识别谈不上是高新科技，之所以引起争议，主要是其中涉及到生物信息等隐私问题。 陈道银说：“(人脸识别)技术手段不高明，关键是如何使用。现在在大陆，你去公园、火车站等公共场所几乎都用到人脸识别。如果从公民权利保护的角度出发，你没有征得我的同意，你怎么录到我的生物信息，你把我的生物信息用来作为社会控制，这在普通法系国家，包括一些西方国家是有保障措施的，但是在中国大陆大家都习惯了，普通公民意识不到这种权利，而作为政府它用得得心应手。香港这么多年下来的法治环境，在国安法、23条立法后，慢慢的朝着大陆转变。政府和公民之间肯定有一个斗争的过程。” 中国天网系统世上最庞大 日本香港民主联盟执行总监李伊东则担心，港府的真正目的是建立大数据库，配合即将立法的《基本法》23条，打击持不同政见人士。 李伊东说：“譬如周庭、黄之锋等比较高姿态的人。当局可以在无需大量人力物力的情况下，就可以追踪到他们每天到哪里去。他们可以把摄像头放到美国领事馆、英国领事馆外面去，可以重点查处有没有人到过这些领事馆。透过人脸识别的过滤，很容易就可以找到他们要找的对象。23条条文有提到‘跟外国势力勾结’。这些都可以用作检控的证据。” 中国拥有世上最庞大的天网监控系统，当局利用人脸辨识、大数据、人工智能等技术形成大规模监控体系，该系统连接火车站、饭店、商场、剧院等公共场所，以及各种交通工具等监控镜头。根据《纽约时报》2022年中的调查报道，全球10亿个闭路电视中，一半安装在中国，当权者可在极短时间内辨识大量民众身分。 有评论认为，加设闭路电视可让香港警方有足够数量的资料支援人脸识别或人工智能技术，有利于进行监控。李伊东形容，此举是要把新疆化管理模式引入香港。 李伊东说：“因为在中国的新疆还有西藏，闭路电视的规模已经非常庞大、非常成熟，再加上肢体辨识技术，即便你没有把脸露出来，他们也可以找到你是谁。我相信，同类系统以后也会应用在香港。” 香港非建制派立法会议员狄志远也公开表示，闭路电视不应被用于监控集会游行或追踪敏感人士，否则将成政治监控而非预防犯罪的工具。