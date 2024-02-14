走線逃共令中共恐懼 中國人出國旅行遭盤查 【新唐人北京時間2024年02月14日訊】中共不斷收緊政治經濟政策，導致走線的人數爆炸式增長。有走線客向本台透露，中共為了挽回自身形象，開始加強審查出國旅行，此舉再次引發外界批評。 中國人走線到美國人數暴增，光是去年，就有3萬7千名中國人 在美國西南邊境被捕，是兩年前的50倍。很多走線客依賴的抖音路線攻略，目前在中國大陸已被屏蔽。 有目擊者向本台透露，中共正在嚴厲盤查出國旅行人員。 走綫赴美魏先生：「海關的人員就跟那個司機講說，目前這個人還在接受調查。然後又等了很長的時間，司機回來就說，我們可以不用等了，那個小夥被扣下來了。那天晚上的時候，那個小夥才開始回我的微信。他說他在海關，出示了護照，然後把他給帶到小黑屋裡面，進去就直接講，你對厄拉多爾熟悉嗎？」 厄瓜多爾對中國人免簽證入境，也是許多走線客前往第三國的跳板。僅2023年1到11月，瓜多爾就紀錄到4萬5千名中國人入境，是一年前的3.5倍以上。 魏先生：「在他到口岸之前，海關的工作人員已經知道他要去哪兒了。（海關）是從哪兒獲取到的信息呢？海關說的是從微信的聊天記錄，以及他最近很頻繁地去搜一些機票的信息。」 中共最近宣稱，全球經濟「中國風景獨好」，但諷刺的是，年前A股大跌後，微信「走線」一詞的搜索指數，一度暴漲232倍。 走線潮，拆穿中共的宣傳假象。中共轉而通過監控網絡、限制自由行等方式，禁止人民出逃，甚至限制民眾申請護照。 走線赴美梁少華：「一直在收緊。大陸地區之前是每個人是有護照，現在不是這種了，另外你有護照也不代表能夠更新，最近有位有認識的人說更新護照就不給更新。（公安）就說，你現在不出去幹嘛更新護照。」 中國走線客張先生：「我們在曼谷，準備從曼谷飛往土耳其，那是12月6號。我們就看到了很多，機場那個牌子上，很多中國飛機都被取消了。那個時候已經就開始管控了，就是大量的國際航班就不讓走。」 與此同時，社交媒體上傳出福建省連江縣，準備重點整治走線行為。 福建連江林先生：「是的，最近特別嚴重，就是土共怕丟人，上頭（壓）下來。」 有網民說，中共1960年代導致三年大飢荒後，也曾限制民眾到其他省討飯。如今中共再次炮製經濟災難和人道悲劇，不改變自身政策，卻限制民眾出逃，本質從未改變。 新唐人電視台記者陳悅、特約記者易如採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/14/a103853097.html