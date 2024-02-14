年後三亞回程機票暴漲至上萬元 比飛首爾貴一倍 【新唐人北京時間2024年02月14日訊】過年期間，許多中國民眾利用假期去中國海南三亞遊玩，等回程買機票時才發現，回程機票暴漲到幾萬元，比同路程國際機票還貴一半，引發熱議。 2月13日，是中國新年大年初四。大陸封面新聞報導，去海南三亞過年的遊客，準備回程時，開始焦慮，因為沒有提前買回程機票，而現在機票價格一路暴漲，有的已經突破萬元。 報導引述一位北京的周女士 的話說，假期最後兩天從三亞回北京的機票幾乎都在1萬元以上，「這兩天，我一直在刷回程的機票，價格越來越離譜，這價格我都可以去趟歐洲了。」 名叫「娟兒」的網友在網上發文稱「來三亞的時候，機票一千塊一張。沒想到，回去的時候要一萬多一張。」 2月13日上午，攜程旅行網信息顯示，三亞回程機票價格確實暴漲。以三亞飛上海為例，2月14日-15日，只剩少量的全價經濟艙機票，價格在3500元左右。公務艙的價格從8000元至17000元不等。2月16日-17日，經濟艙的機票幾乎全部售罄，公務艙的價格均在14000元以上。 三亞飛成都，經濟艙的價格在2000元-3000元左右，余票非常緊張，處於手慢無的狀態，公務艙的價格普遍在8000元以上。 據「鳳凰週刊」微博號報導稱，三亞飛首爾機票價格僅為飛北京一半，多個相關網站顯示，假期的最後幾天，三亞飛往北京、上海、杭州等地的經濟艙機票幾乎售罄，余有少量單價超過8000元的公務艙。由海南始發前往全國各地的火車票亦無餘票。 在社交平台上，有網友甚至建議被困在海南的遊客，可以購買三亞到韓國首爾的機票，這條航線上的航班不少會在北京、上海轉機，在轉機時直接終止旅程，即便是公務艙，機票價格也僅4千元左右。 有熱心網友支招，有的說，應該提前買，有的說，可以轉到別的城市飛，「可以從海口飛，實在不行，輪渡瓊州海峽，從湛江飛可以，總有辦法的」。 還有很多網友批評，「一萬塊？夠去泰國的玩5天往返的所有費用了」，「每年不都這樣嗎？有啥奇怪的」 「哈哈……，有的是辦法讓你掏錢」，「旅遊業就是這麼瞎搞」， 「這機票貴的是要錢不要臉了」，「我就是因為回來的機票貴幹脆就不去了，去七百，回來一千七」。 知情网友介绍，「不是沒想到，是三亞年年都這樣，過年從初一開始死貴死貴的，1萬多都便宜的，我記得2018年好像是都3萬多還是經濟艙」，「三亞一直都是去的機票便宜，回程機票就很貴，這就是套路」。 （記者李酈綜合報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/13/a103853058.html