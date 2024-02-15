2024平溪天燈節首度出現「雙龍天燈」！地點日期及交通接駁車資訊整理

每年初都備受期待的2024平溪天燈節公布日期、主燈設計啦！今年同樣舉辦兩場，百盞天燈冉冉升空的畫面超溫暖療癒，你需要的資訊一次整理好。 by Benny – 2024/02/15 更新 Photo／新北市政府觀光旅遊局 隨著元宵節越來越近，全台元宵節代表性活動的「2024平溪天燈節」公布首波活動訊息！今年同樣會分成兩天施放，這個因坐擁特殊地形而成為特色燈節活動的年度觀光盛事，連外國旅客都爭相朝聖，可得體驗一次呀！ 2024平溪天燈節邁入第26年 2023「新北兔You」天燈 又名「孔明燈」的天燈，最早是作為軍事訊息傳遞用途，現在則有向天公祈福之意。而新北市平溪區因為四面環山，加上多雨潮濕的天然環境，是目前地方政府認可唯一能安全放天燈的地方。現在邁入第26年，已成國際媒體讚為成全球最佳節慶之一！ 2024平溪天燈節主燈公開 2024平溪天燈節主燈 適逢龍年，2024平溪天燈節主燈當然以龍為主！由「天燈國寶」胡民樹老師，以「臺灣、世界、龍、虎」及「雙龍」作為形象設計，更首次同時製作六盞20呎天燈，盛大嶄新一年到來。2/17平溪國中場主燈有著台灣、世界都好的寓意，4盞天燈造型分別帶有臺灣旅遊特色、地球造型、俏皮可愛龍外型、老虎天燈，一起升天的畫面值得親眼欣賞。 2/24十分場則首度出現「雙龍搶珠」壯觀畫面！同時施放兩盞「龍」造型主燈、「龍珠」造型天燈，呈現出「雙龍搶珠」獨特畫面，也是26年來首度的「雙龍天燈」歷史性一刻。天燈裡蘊含著「舞龍迎春，好事如潮」、「龍瑞雲天，福氣綿綿」等吉祥祝福。活動皆在當天早上10點半發放限量的天燈施放券，供4人一起施放，想要一起參與這難得過程的人可得把握。 2024平溪天燈節兩場時間地點 「2024新北市平溪天燈節」正式宣佈會在2/17於平溪國中、2/24十分廣場兩天登場，時間都會在晚間6點開始，預計都會施放9波天燈，每次多達100~150盞。今年同步舉辦7大亮點活動：「599遊程小旅行龍趣味」、「新北幣優惠龍厚哩」、「限定聯名便當龍厚呷」、「天燈最強攝手龍來拚」、「淨山文化走讀龍總來」、「百人國際心願龍升空」及「精彩卡司龍底加」，有興趣的人可以上官網看更多。 2024平溪天燈節交通接駁車時間資訊 2024平溪天燈節交通接駁車 2024平溪天燈節交通接駁車