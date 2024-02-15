若當選將驅逐百萬移民！川普多項「新政」遭曝光 美媒：將更「離經叛道」

隨著川普高機率於黨內初選中出線，外媒分析他將較第一任期更為離經叛道，因為他誓言要以總統職權對敵人進行報復，甚至揚言開展「史上最大規模的驅逐移民行動」。 圖：翻攝自川普臉書（資料照） 美國總統大選將於今年 11 月登場。隨著前總統川普（Donald Trump）在幾次共和黨初選中取得壓倒性勝利，鞏固其在黨內顯著的領先地位後，媒體關注這位政治狂人近期提出的飽受爭議的新政。 美媒分析，高機率產生的川普第二任期，將較第一任期更為離經叛道，因為他屢次誓言要利用總統職權對敵人進行報復，包括或暗指將解僱那些追查他刑事案件的聯邦調查局（FBI）探員和檢察官，甚至揚言開展「美國史上最大規模的驅逐移民行動」。 《美國有線電視新聞網》（CNN）日前分析，儘管川普於幾次競選活動中展示了「驚人的極端主義」，並且相較前一任期顯得更為激進、不受束縛，甚至正面臨 91 項罪行指控，包括被判決犯下在法庭上說謊、性侵和誹謗等罪。然而他在民調中與拜登的支持率非常接近，並且確實有機會獲勝。 川普 10 日更在南卡羅萊納州的一次活動上發表了令人震驚的言論，他表示，他將鼓勵俄羅斯對任何未依準則增加國防開支的北約成員國「為所欲為」。拜登對此則聲明警告，他可能的對手不適合擔任三軍統帥，因為「川普承認他打算為普丁發動更多戰爭和暴力、繼續對自由的烏克蘭進行殘酷攻擊、擴大對波蘭和波羅的海國家人民的侵略，這是令人震驚和危險的。」 美國軍援受到眾院共和黨的阻撓，前線烏軍極度欠缺彈藥，每一發砲彈都很珍貴。 圖 : 翻攝自澤連斯基推特 另外據《美聯社》報導，川普宣布的新政還包括對聯邦僱員重新分類，強調將解雇那些「把我們司法系統武器化的腐敗官僚」和 「我們國家安全和情報機構中的腐敗行為者」。鑒於他對 FBI