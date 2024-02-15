魁北克人工智能研究所 Mila 与联合国、OECD、UNESCO 等机构联合举办 AI 与人权国际会议

蒙特利尔2024年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 魁北克人工智能研究所 Mila 很荣幸能于 2024 年 2 月 14 日至 16 日在蒙特利尔主办一场关于人权和人工智能 (AI) 的国际大会。 "AI 时代的人权保护" 这一大会旨在强调和推动将人权纳入在 AI 治理机制所需的重要举措。

作为此次活动的一环，Mila 将汇集来自联合国、经济合作与发展组织 (OECD)、联合国教科文组织 (UNESCO)、电气电子工程师学会 (IEEE)、美国国家标准技术研究所 (NIST)、国际特赦组织、欧洲委员会等众多组织的高级官员，就人权影响评估、风险评估工具与指标以及可用的补救机制等主题进行深入讨论。作为这些主要国际组织首度共同参与的首批官方活动之一， 会议特别关注了 AI 治理与人权产生交集等议题。

在过去一年中，全球 AI 治理工作取得了显著进展，多数国家政府和多边组织纷纷将其确定为优先议题。尽管如此，对于 AI 治理和人权的讨论在很大程度上是独立展开的。由此，人们尚未对这两个领域的交汇点进行充分的探索和深入理解。

工作组会议除了涉及学术界、公民社团和政策制定者社群领导者的小组讨论外，还将邀请重要利益相关方，讨论与人权影响评估相关的重要议题。这将为制定具体建议奠定基础，助力塑造国际 AI 监管的未来。

可在此处查看完整的议程和已确认的演讲嘉宾名单。

引言

"Mila 很自豪能够召集来自国际组织、民间社团、工业界和学术界的知名专家，共同讨论与人权和 AI 相关的问题。这一技术正在深刻地影响着我们的社会，亟需各方共同努力解决某些问题，以便为国际 AI 监管的包容性和责任提供明确建议。"– Mila 政策、社会和全球事务副总裁 Benjamin Prud‘homme

"Mila 组织的 AI 与人权对话正逢其时，因为今年，在联合国未来峰会上，我们有一个独特机遇来塑造我们的数字未来。我们必须确保 AI 的力量能够造福全球，通过依据国际规范（包括普遍人权）的治理来应对其潜在风险。"– 联合国副秘书长兼技术特使 Amandeep Singh Gill

"鉴于所有决定性政策措施将于 2024 年生效，Mila 的对话正合时宜。我们与 AI 的共同发展的核心问题在于人权、福祉和包容性。政策制定者和 AI 价值链中的所有参与者必须通力合作，提供灵活、有效的解决方案的构建模块，以确保 AI 的可靠性和积极效果。我们需要坚守并加强技术人员与所有利益相关群体之间的相互学习、对话与信任。"– OECD.AI 政策观察站和专家网络负责人 Karine Perset

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com