雾麻科技宣布将召开2024财年第二季度业绩电话会议

洛杉矶2024年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Ispire Technology Inc. ("雾麻科技" 或"公司") (NASDAQ: ISPR), 一家在开发和商业化雾化技术及精确剂量方面的领导者, 今日宣布其将于北京时间2024年2月21日星期三22:00 举行业绩电话会议,讨论截至2023年12月31日财年第二季度的财务业绩。

参会详情如下:

参会方式一 网络链接:https://www.acecamptech.com/eventDetail/60505734 参会方式二 中国大陆拨入 +86(10)5808-4199(CH) +86(10)5808-4166(EN) 中国香港拨入 +852 3005-1355(CH) +852 3005-1313(EN)

美国 +1 646 2543594 (EN) 拨入密码:752753

建议在电话会议开始前15分钟接入或拨入,以方便注册。

关于 Ispire Technology Inc.

雾麻科技从事品牌相关雾化产品的研发、设计、商业化、销售、营销和分销。公司在全球范围内拥有或从关联方获得了200多项发明/设计专利的许可。雾麻科技的产品以Aspire品牌进行销售,主要通过其分销网络在全球范围内销售(美国、中国和俄罗斯除外)。雾麻科技目前只在美国销售其相关雾化硬件,并最近在加拿大和欧洲(主要是欧盟)进行营销活动。请访问www.ispiretechnology.com,并在Facebook、Twitter、Instagram、Linkedin、Pinterest和YouTube上关注我们。

前瞻性声明

本新闻稿包含在经修订的1933年证券法第27A条以及经修订的1934年证券交易法第21E条和1995年经修订的私人证券诉讼改革法的含义内的"前瞻性声明"。这些声明旨在受到上述条款所创设的安全港条款的保护。前瞻性声明基于某些假设,并描述公司未来的计划、战略和期望,通常可以通过使用"相信"、"期望"、"可能"、"将"、"应该"、"会"、"可能"、"寻求"、"打算"、"计划"、"目标"、"项目"、"估计"、"预计"、"战略"、"未来"、"可能"等前瞻性词汇来识别,尽管并非所有前瞻性声明都含有这些识别词。除历史事实之外的所有声明,包括关于公司的战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的声明,都属于前瞻性声明。可能导致公司实际结果与前瞻性声明中指示的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于:公司的业务战略,公司将Ispire ONE 推向市场的能力,如果实现其目标,Ispire ONE 的成功,其客户从Ispire ONE 中获得预期利益的能力以及他们的产品在市场上的成功;Ispire ONE 被证明是安全的;以及在"风险因素"、"财务状况和运营结果的管理讨论和分析"、"关于前瞻性声明的警示注释"中描述的风险和不确定性,以及Ispire在2023年6月30日结束的年度的10-K年度报告中和任何随后的提交给证券交易委员会的文件中描述的其他风险。您不应仅依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。本新闻稿中的前瞻性声明仅与新闻稿制定日期的事件或信息有关。在新闻稿发布之日后,我们无义务更新或修订任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他情况,或者反映未预料到的事件,除非法律要求。您应当理解我们实际未来的结果可能与我们所预期的大相径庭,并完整阅读本新闻稿。

联系方式

投资者关系:

Sherry Zheng

718.213.7386

[email protected]

KCSA 战略传播:

212.896.1233

[email protected]

