蜗牛游戏宣布现有游戏激动人心的新发展

加州卡尔弗城2024年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Snail, Inc. (纳斯达克股票代码：SNAL) (以下简称"蜗牛"或"公司"）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日宣布现有游戏的重要进展，包括在任天堂Switch 上推出游戏西部对决(West Hunt)，以及推出方舟: 生存飞升(ARK Survival Ascended)的ASA高级游戏模组(ASA Premium Mods) 。这些进展再次突显了蜗牛游戏对于持续改进和加强其当前游戏产品的坚定承诺。

西部对决登陆任天堂Switch

蜗牛游戏的独立游戏分支品牌Wandering Wizard，与开发工作室NewGen 合作，近日在任天堂Switch上推出了西部对决。这款备受期待的游戏将玩家带入西部世界的中心，让沉浸在西部世界中的玩家可以随时随地展开追捕行动。西部对决登陆任天堂Switch是蜗牛游戏旅程中的一个重要的里程碑，其将游戏的覆盖范围从Steam上扩展到了蓬勃发展的主机游戏社区。随着玩家沉浸在扮演遵纪守法的警长或狡猾的亡命之徒角色中，玩家们将以前所未有的方式体验西部荒野。蜗牛游戏积极将西部对决在Steam上获得的成功推广到新的平台上，展示了公司不断发展其现有游戏产品的决心。

ASA 高级游戏模组

蜗牛游戏还将推出针对推出方舟: 生存飞升的高级游戏模组项目。这一创新举措有望通过提供前所未有的变现化机会，彻底改变游戏模组的制作格局。作为业内最具竞争力的收益分享模式，方舟: 生存飞升的高级游戏模组项目可以确保游戏模组创建者的创造力和付出获得应有的认可和回报。除此之外，ASA高级游戏模组在PC，Xbox和PlayStation平台的跨平台兼容性扩大了游戏模组创建者的影响力和受众范围，让创建者们能够最大化其收益，并与更多的玩家群体建立联系。方舟: 生存飞升的游戏模组项目致力于为游戏模组创建者营造一个鼓励创新，合作和公平报酬的氛围。该项目旨在成为游戏模组社区里促进积极变革，赋能游戏模组创建者创造出更好作品，取得更多成就。该高级游戏模组项目已经在PC平台上推出，其他平台也将陆续推出。

蜗牛游戏首席执行官Jim Tsai评论道："我们将继续致力于改进和提升我们当前的游戏产品组合，确保每位玩家在我们多样化的游戏产品中都能找到心仪的探险和乐趣。我们将社区和合作伙伴作为发展新动向的战略核心，积极开发激动人心的新项目。"

随着西部对决在任天堂Switch的发布以及方舟: 生存飞升的ASA高级游戏模组的推出，蜗牛游戏相信其将继续引领游戏行业的发展，推动其创新和增长的愿景不断前进。

更多信息，请访问蜗牛游戏。

关于蜗牛游戏

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

关于 Wandering Wizard

Wandering Wizard 热情致力于支持独立开发者。我们为独立游戏领域的新声音、创新思想以及大胆尝试提供平台。我们拥抱开放独立游戏的风险，与世界各地的创造者合作，为全球游戏社区提供包容、启发性和创新的游戏体验。

前瞻性陈述

本新闻稿包含构成前瞻性陈述的陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词语来识别，例如"预期"、"相信"、"可以"、"预期"、"应该"、"计划"、" 打算"、"可能"、"预测"、"继续"、"估计"和"潜力"，或这些术语或其他类似表达的否定形式。 前瞻性陈述出现在本新闻稿中的许多地方，包括但不限于有关 Snail 的意图、信念或当前期望的陈述。 这些前瞻性陈述包括有关 Snail 业务未来可能或假设结果、财务状况、运营结果、流动性、计划和目标的信息。 Snail 就以下事项发表的声明本质上具有前瞻性： 增长前景和战略； 推出新游戏以及商业上成功的游戏的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：动画系列》和《方舟 2》； 对未来增长重要驱动力的预期； 其保留和增加玩家基础、开发新视频游戏和增强现有游戏的能力； 来自多个行业的公司的竞争，包括其他游戏开发商和发行商以及大型和小型、公共和私营互联网公司； 与 Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的关系； 对未来增长和业绩的预期； 以及上述任何内容所依据的假设。

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