Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic 成为首家通过 GHA 医疗旅游标准 5.0 认证的机构

佛罗里达州棕榈滩花园2024年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 位于韩国釜山的 Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic (https://www.kbjledas.com/) 荣获全球医疗保健认证机构 (GHA) (https://www.globalhealthcareaccreditation.com/) 颁发的医疗旅游服务卓越认证，这份具有重要意义的荣誉充分彰显了该诊所对于最高医疗保健标准的承诺。Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic 是首家通过 GHA 标准 5.0（最新版本的 GHA 医疗旅行标准）认证的医疗保健提供商。

医疗旅游服务卓越领军者

Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic (LEDAS) 因采用最新技术，例如 EVLA、超声引导硬化治疗和硬化疗法，提供出色的静脉曲张血管治疗服务而为人所知。这是韩国首家获得 GHA 认证的静脉曲张专科诊所，进一步体现了诊所对于质量和患者体验的承诺。

该诊所获得了 JCI 和 KAHF 的国内及国际认证，并且还荣获了 Prime Minister’s Award，由此可见其声誉卓著。LEDAS 诊所的代表董事 Kim Byoung Joon 医生是一位著名的胸外科医生，在其 26 年的从业生涯中，静脉曲张治疗临床病例超过 23,000 例。

全球医疗保健认证机构：为医疗旅游设立最高标准

GHA 是医疗旅游和健康旅游领域公认的全球领导者，制定了经 ISQua EEA 认证的医疗旅游 4.1 和 5.0 国际标准，并且与业内的全球顶尖专家（包括医疗服务提供商、保险公司和雇主）协商制定了医疗旅游专业规范。GHA 认证标志有助于构建信任，向患者及国际支付方证明该机构已实施旨在缓解医疗旅游患者风险的程序和政策，并在患者旅程的每个阶段均提升了患者体验。GHA 首席执行官 Renée-Marie Stephano 女士表示："GHA 的标准 5.0 建立在多年的行业专业知识与利益相关者意见的基础之上，展现了 GHA 致力于为医疗旅游行业的质量与安全设定相关标准。"

Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic 董事 Kim Byoung Joon 医生说道："我们的诊所能获得世界一流的医疗保健提供商美誉，离不开患者及其家人提供的数以千计的成功案例。我们出色的独特服务吸引了国际患者前来就诊，这对当地及全球血管健康领域都产生了重大影响。此外，得益于 GHA 的严格标准，我们提高了针对医疗旅游患者的服务标准，从而确保为患者提供更加卓越的体验。这项成就彰显了我们为改善当地及国际患者的医疗体验、提升治疗效果所付出的不懈努力。我们非常高兴能与 GHA 一起开启这段旅程！"

Stephano 女士进一步强调了 GHA 认证所发挥的关键作用以及 LEDAS 所取得成就的重要性，她表示："GHA 认证是信任与医疗保健卓越的象征，向患者、政府、保险公司、服务商和各大利益相关者保证，Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic 等通过 GHA 认证的机构将致力于提供最高标准的医疗旅游患者护理服务，并取得成功的治疗效果。我们衷心祝贺 LEDAS 获得这一殊荣，成为首家通过 GHA 标准 5.0 认证的机构。"

GHA 致力于确保医疗品质与安全性

GHA 努力改善医疗旅游行业的医疗品质与安全性。GHA 通过其认可、认证、培训、发展和优化以及咨询服务，促进了透明度、以患者为中心的护理以及持续改善。通过 GHA 认证流程，医疗保健提供商可吸引并为医疗旅游患者提供服务，进而改善临床结果、提高患者满意度和机构业绩。

市场指导

全球医疗保健认证机构启动了一项多语言消费者和买家综合营销活动，旨在提高人们对 GHA 认证在提升安全性和患者体验方面的重要性的认知。该活动提供英语、阿拉伯语、俄语和西班牙语版本。该活动旨在让市场更好地了解选择已获得 GHA 医疗旅行项目认证的医院所带来的切实利益。

韩国医疗保健领域的标志性成就

Kim Byoung Joon LEDAS Varicose Vein Clinic 取得的这一里程碑式成就对于当地乃至全球的医疗保健机构都具有启示意义，突显出 GHA 认证不仅可提升医疗机构的声誉，还能推动机构长远发展。

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com