曼谷2024年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 泰国领先的房地产开发商Central Pattana plc问鼎2023年道琼斯可持续发展世界指数(DJSI World)榜首，并在《可持续发展年鉴2024》(Sustainability Yearbook 2024)全球299家房地产管理与开发公司中获得了最高分，且在标普全球(S&P Global)企业可持续发展评估(CSA)中的得分位于前1%，实现了重大可持续发展里程碑。



Central Pattana问鼎2023年道琼斯可持续发展世界指数房地产类别榜首

作为泰国证券交易所的上市公司，Central Pattana的市值达2890亿泰铢，连续六年入选DJSI World，连续十年入选道琼斯可持续发展新兴市场指数(DJSI Emerging Markets)，连续六年入选标普全球《可持续发展年鉴》。这充分展示了其在推动可持续发展方面的全球领先地位。

Central Pattana Plc总裁兼首席执行官Wallaya Chirathivat女士表示，此次从全球299家房地产公司中拔得头筹，充分肯定了公司坚持"为所有人创造更美好未来"的商业实践。这一成就凸显了公司的全球地位和愿景，展现了公司"人人共享生态系统"的强大商业模式，以及其作为"可持续未来空间缔造者"的角色。

Wallaya女士表示："我们深知，我们取得的每一个可持续发展里程碑都离不开同事们的不懈努力，以及与租户、合作伙伴、供应商之间的紧密合作。正是这股众志成城、和衷共济的力量，推动我们在环境、社会和治理绩效方面实现显著提升。我们坚守创新精神，期待与所有利益相关者密切合作，共同塑造充满活力的可持续社区。我们秉持‘为所有人创造更美好未来’的品牌理念，化身‘空间缔造者’，积极构建强大的可持续生态系统。我们将致力于在全球范围内打造未来空间、先锋城市和开发区，努力在人（包括社区）与地球之间寻求平衡，确保高品质的生活。我们的目标是，到2050年，成为泰国首个实现净零目标的综合开发商。"

道琼斯可持续发展指数精选"全球可持续股票"，包含全球领先公司的证券指数，这些公司在商业运营方面表现突出，且主要关注可持续发展。可持续发展评估由标普全球根据可持续业务发展指南中的经济、社会和环境指标对各企业进行排名，且排名每年更新。

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