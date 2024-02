香港设计中心策展及呈献："Chubby Hearts Hong Kong"情人节正式开展

2024年2月14日至24日

一连11日于中环皇后像广场花园展出

并于香港各处"快闪"现身

CHUBBYheartsHK

香港2024年2月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由香港设计中心策展及呈献的公共设计及艺术项目"Chubby Hearts Hong Kong"于2024年2月14日正式开展,展出"胖胖心"巨型红心设计装置,在香港各处传递爱和创意惊喜。Chubby Hearts Hong Kong为香港特别行政区政府文化体育及旅游局"文化艺术盛事基金"的资助项目。

胖胖心由世界知名的设计师及艺术家安雅 • 希德玛芝 (Anya Hindmarch) 于2018年构思,并随即成为全球设计界热门话题。这次是胖胖心首次在英国伦敦以外的地方展出,并在2024年2月14至24日期间在香港以全新方式及更大规模呈现。

看似简单却别具设计概念且异想天开的胖胖心设计装置,飘浮在香港各个令人惊喜的地标,展示了创意方案如何带来意想不到的欢乐。这些可爱的装置能够让人们会心微笑,在整个城市中传递正能量和爱。安雅 • 希德玛芝于 2017 年获授予大英帝国司令勋章(Commander of the Order of the British Empire,CBE),以表彰她对行业的贡献。

直径达12米的巨型飘浮胖胖心会持续11日于中环皇后像广场花园亮相,每天展出时间为下午1时至晚上9时。而直径约3米的"快闪"飘浮胖胖心也会于港九新界多个地标和旅游景点惊喜现身,地点包括:

西环卑路乍湾海滨长廊 中环街市 中西区海滨长廊【中环段】 尖沙咀前九广铁路钟楼【尖沙咀钟楼】 北角东岸公园主题区 旺角花墟 中环香港海事博物馆 湾仔和昌大押 深水埗桂林街 大埔林村许愿广场 大屿山昂坪市集 山顶广场 山顶道花园【山顶】 中环元创方 大澳 佐敦庙街

"快闪"飘浮胖胖心的展出地点和时间将于每天早上在香港设计中心网站公布

(www.hkdesigncentre.org)

胖胖心设计师安雅 • 希德玛芝表示:"香港是我最喜欢的城市之一,非常高兴能够让胖胖心在香港上空飞翔。我希望这些装置能为这个充满活力和创意的城市带来惊喜,同时传播一点快乐。"

Chubby Hearts Hong Kong策展人及项目总监林美华女士表示:"香港设计中心相信好设计可以丰富社区,为我们带来更美好的生活。胖胖心项目被公认为世界上最优秀的创意地方营造案例之一,展示了创意方案如何传播意想不到的快乐。藉由巨型胖胖心装置在城市各个令人惊喜的景点亮相,提醒大家设计不但可以联系人与社区、营造更幸福的地方,亦能为旅游、零售等领域带来商机。这样的公共设计项目将为我们的城市景观注入活力,创造所有人都可以享受的氛围。"

文化艺术盛事委员会主席郑志刚表示:"衷心感谢国际著名设计师Anya Hindmarch、香港设计中心及相关政府部门,在他们的共同努力下,Chubby Hearts Hong Kong顺利展开,为今年香港一连串文化艺术盛事掀起序幕,吸引旅客到访各区『打卡』及游览之余,也让市民乐在其中。今年的文艺盛事将一浪接一浪,进一步提升香港『盛事之都』的国际形象。"

今次项目与多个本地跨领域创意单位合作,藉此促进设计和文化交流,于情人节至元宵节两个中西节庆期间,突显香港汇聚中西文化的特色。创意阵容包括:作曲家高世章为项目创作原创音乐;新媒体设计师吴锋霖为香港创作胖胖心动画 ;获奖摄影师黄雅信透过摄影记录在胖胖心映衬下的香港景观;旅游摄影师邓仲轩制作创意短片;以及 SurrealHK 的艺术家 Tommy Fung创作其标志性的超现实影像。

"我们很高兴能与全球知名的设计师安雅 • 希德玛芝及本地创意人才合作举办今次项目,共同推广可持续发展原则,鼓励大众走向更加永续的未来。"林美华女士补充。

Chubby Hearts Hong Kong“胖胖心” 设计及创意旅游大使刘嘉玲,一向对设计领域有着浓厚的兴趣。在设计方面,刘嘉玲主要涉足的领域是时尚和珠宝设计,曾与多个知名品牌合作推出时尚系列,并在过程中发挥对时尚的独特见解和风格。此外,刘嘉玲还在慈善活动中展现设计才华,经常参与慈善拍卖将自己作品捐赠出售,为慈善事业筹集资金。她的作品不仅具独特风格,还具个人魅力和名人效应,因而非常受欢。刘嘉玲在不同领域的合作和活动都十分广泛,以多元的才华和积极的参与,展现在演艺界和社会中的重要地位和影响力。

在动态城市伙伴的支持下,Chubby Hearts Hong Kong採用全新的展览形式,在全港超过100个屏幕和交通工具上,展示由本地创意人才创作的胖胖心动态和平面设计作品,以创新的方式让整个城市化身成为城区设计廊,为所有人塑造独特的沉浸式体验。

其中一个亮点是获全新赞助的胖胖心数码艺术作品,将于2024年2月14至24日在位于尖沙咀中心和帝国中心的信和光影艺术幕墙展出。作品展示香港美丽的天际线,闪耀标志性的维多利亚港,传递爱的讯息。

此外,为促进邻里关怀与共融,香港设计中心与中西区及深水埗民政事务处、九龙乐善堂旗下的深水埗社区客厅、职业训练局(VTC)辖下的展亮技能发展中心,以及共创明Teen计划合作,在项目期间为近150名低收入儿童和青少年举办一系列教育导赏团,促进社区共融并为参加者提供宝贵的学习经验。

户外飘浮装置会受风势及天雨影响,由于安全原因,每日在正常情况下限定6至8小时展出,并在装置四周设有清空范围。实际的展示天数和时间可能会因应实际天气状况而有所不同。建议参观者在参观装置前留意香港设计中心网站的最新消息。

