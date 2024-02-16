计划随美众院中共问题委员会主席加拉格尔访台的众议员：要发出支持台湾的响亮信息

美国众议院中共问题特设委员会主席麦克·加拉格尔(Mike Gallagher)据报将在下星期访问台湾，一位计划随行的委员会成员说，台湾是美国极为重要伙伴，爱好自由和平的台湾人民需要美国的支持，访台之行就是要确保这个信息能被响亮和清晰地传达出去。 《金融时报》星期二(2月13日)报道，被视为对中国鹰派的威斯康星州共和党联邦众议员加拉格尔预定2月21日带领一个有七位国会议员的代表团访问台湾，在当选总统赖清德5月就正式职前表达美国国会对他的支持。 报道还说，众议员加拉格尔率领的国会代表团除了与台湾当选总统赖清德会面外，也预计会晤新当选的立法院院长、反对党国民党籍的韩国瑜。 南达科他州共和党籍联邦众议员达斯蒂·约翰逊(Dusty Johnson)是加拉格尔担任主席的众院中共问题特设委员会成员之一。他在接受美国之音(VOA）采访时说，他听说了加拉格尔访台一事。 “我是特设委员会成员，而且我也计划与加拉格尔主席一起展开这趟旅行。” 关于访台的时间与行程，约翰逊表示，这些问题都要去问委员会，不过对于此行的目的以及要传达的信息是什么，约翰逊说的很明白。 访台表达对台湾的支持 “我认为在台湾，我们有一个非常重要的伙伴。我们有一个爱好自由和平的人民，他们需要美国人民的支持。我认为我们必须确保我们响亮和清晰地发出那个信息，”他说。 美国之音也问另一位中共问题特设委员会成员、加州共和党籍联邦众议员朴银珠(Michelle Park Steel)是否知道加拉格尔访台一事以及是否随行，朴银珠说，国会有许多代表团和旅行正在安排中，所以她还不清楚已经确定安排好的是哪一个，“因为他们只给了我们大概哪些我们要去的日期。” 不过朴银珠说，她两年前访问过台湾，那是一次让她大开眼界的访问。 “我实际上曾在两年前的12月到过台湾，所以你知道吗，那让我非常大开眼界。我们真的必须与我们的盟友，例如台湾，一起合作，我们必须帮助台湾，”她说。 朴银珠还提到了众议院最近才表决通过的《美国-台湾加快免除双重课税法》，她很高兴能通过这个立法，因为这将有助于促进美台之间的贸易往来。 “你知道吗，我们才通过一个关于双重课税的议案，不过当我们终止双重课税时——它会被提出来——许多制造或那些芯片公司就会进来，因为他们原先不太愿意是因为他们必须缴税，不只是在美国，在台湾也一样。现在你知道吗，我们将会在美台之间有更好的贸易，所以我非常、非常高兴能够终止那个双重课税。” 台湾：欢迎美议员及友人访问 关于媒体报道加拉格尔将访台一事，台湾外交部星期四(2月15日)说，目前没有相关信息可以提供。 外交部北美司司长王良玉在一场例行记者会上答复相关提问时说，外交部“一向欢迎美国国会议员及各界友人访台，展现对台湾的支持，如有进一步的消息，外交部将适时对外说明。”