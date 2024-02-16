美众院通过《维吾尔政策法》,要求国务院增设协调员维护维吾尔文化

美国国会众议院通过两项涉及中国新疆和西藏等人权的议案，呼吁中国政府停止对少数民族的镇压行动。其中一项议案要求行政部门增设新的“维吾尔事务特别协调员”，帮助提倡保护维吾尔文化和语言工作。 两部法案接下来将等候参议院审议和表决。 《维吾尔政策法》 众议院星期四（2月15日）以414票支持、6票反对的压倒性结果通过《维吾尔政策法》（Uyghur Policy Act）。这项法案由众议院外交事务委员会亚太小组主席、共和党众议员金映玉（Young Kim）提出，获得106位跨党派议员联署支持。法案在去年11月底在众院外委会获得通过。 法案原本计划在本周二进行表决，但由于众议院当天针对国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯（Alejandro Mayorkas）的弹劾案进行辩论和表决而延迟了其它法案的院会投票。 来自加利福尼亚州的共和党联邦众议员金映玉星期二在院会致词时呼吁两党成员支持这项法案。 “《维吾尔政策法》在一个关键时刻提出，习主席正试图将新疆形象重塑成一个商业和旅游景点，并寻求从国际社会的记忆中抹去维吾尔人，”她在院会发言时说，“我们必须采取行动，利用美国的软实力凝聚国际对新疆维吾尔人和其他少数民族的支持，并赋予国务院所需的工具来更好的应对习近平的种族灭绝运动。” 这项法案的参议院对应版本由来自佛罗里达州的共和党联邦参议员马可·鲁比奥（Marco Rubio）提出。 金映玉众议员办公室在声明中指出，这项两院两党支持的法案将制定一项全面且多边的战略来提高国际社会对维吾尔人的迫害问题的关注，同时指示国务院有效的应对新疆维吾尔自治区的人权挑战，并对抗中共噤声维吾尔人发声的努力。 该法案指出，国会呼吁中国政府对外开放新疆自治区，允许媒体、议员、国会幕僚和国会中国议题委员会成员自由且不受控制的进行访问。法案也呼吁中国政府承认并努力确保维护新疆维吾尔和其他少数民族穆斯林的独特文化、宗教和语言。 法案同时呼吁中国政府停止在新疆自治区所有政府支持的镇压、监禁和拘留和平表达其民族和文化认同的人民的行为。 《维吾尔政策法》还敦促美国政府制定协调计划，与理念相近的国家共同在新疆维吾尔和其他少数民族穆斯林的人权问题上向北京施压，包括要求关闭所有在新疆的拘留设施和“政治再教育营”。 中国政府一再否认这一类关押营的存在，声称这些设施的目的在于应对宗教极端主义威胁的“职业技能教育培训中心”。 值得注意的是，这部法案还要求国务卿与国会参众两院外交委员会两党领袖讨论后，指派一名“维吾尔事务特别协调员”（Uyghur Issues