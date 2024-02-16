普拉博沃新时代将至 印尼与中国关系会改变吗？

印尼总统大选投票结束，根据非官方快速计票结果，现任国防部长普拉博沃预料将成新科总统。专家分析，普拉博沃将遵循现任总统佐科威的政策，与中国保持密切经济关系，但可能在南中国海主权议题上有更强硬的表态。 印尼总统佐科威(Joko Widodo)于2月15日在雅加达出席一场国际汽车展后对记者表示，他已经向稍早自行宣布于总统大选中胜出的现任国防部长普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)表示祝贺，同时也已与新任副总统、佐科威长子吉伯朗(Gibran Rakabuming Raka)会面。 印尼于2月14日举行总统及国会大选，当地数家民调机构的快速计票结果显示，普拉博沃与搭档吉伯朗囊括近60%的选票，在第一轮就击败竞争对手雅加达前省长阿尼斯·巴斯韦丹(Anies Baswedan)、以及中爪哇前省长甘贾尔·普拉诺沃(Ganjar Pranowo)，几乎确定成为印尼新科正副元首。 不过，由于正式计票统计尚未出炉、阿尼斯和甘贾尔也尚未宣布败选，普拉博沃呼吁大家和平等待官方公布的结果，并指选战结束后，全国应该团结一致。 印尼这场总统大选引发全球高度关注，除了合格选民逾2亿人，使这场选举成为全球最大的单日选举活动之外，在华府与北京争相扩大在东南亚的影响力同时，身为东盟最强大经济体的新任元首，未来是否将改变目前佐科威对中策略，也引发外界讨论。 对此，专家分析，由于普拉博沃和吉伯朗在竞选活动期间已表示，他们当选后大致将延续本届政府的政策，且中国的投资也确实促进了印尼经济发展，预料雅加达未来与北京的互动仍将相当密切。 印尼与中国料仍维持密切经济关系 印尼希达亚图拉雅加达国立伊斯兰大学社会与政治科学学院国际关系学系讲师费萨尔(Faisal Nurdin Idris)告诉美国之音：“过往佐科威政府有同时与中国和其他民主国家，像是美国、欧洲及澳大利亚等保持友好关系的策略，因此，我不认为印尼与中国关系会有巨大转变。我们看到佐科威在过去10年来、两届任期期间，他已和中国建立强大经济关系，这使中国变成印尼首要的贸易伙伴，中国已在印尼投资价值上千亿的许多经济计画。” 佐科威在任期内为了大举加速基础建设的推动，将目光投向中国，而中国也趁此推动“一带一路倡议”扩大对印尼的投资。是连接雅加达与万隆的“雅万高铁”，这条由中国承接“整体出口”的高铁项目就于去年10月通车，另外由中国电建承建的印尼奇拉塔漂浮光伏项目、也是东南亚 最大漂浮光伏项目，也于2023年11月实现全容量并网发电。 谈到印尼与中国未来的经济合作，印尼艾哈迈德雅尼将军大学(Jenderal Achmad