【禁聞】中國最大爛尾樓 世茂集團「大飛機」下墜 【新唐人北京時間2024年02月16日訊】中國房企又有一巨頭快倒下，世茂集團下屬的上市公司之一的ST世茂，股價在1元上下徘徊，公司股票面臨可能被上交所終止上市交易的可能。而在世茂集團的有息負債總規模大約510億美元的壓力下，作為境內重要融資平台的ST世茂的退市警報，也為整個世茂集團增添更大的隱憂。 上海世茂股份有限公司股票2024年2月7日收盤價為0.97元/股，首次低於人民幣1元。 同一天，世茂集團（00813-HK）公布，2024年1月集團的合約銷售額約為21.1億元，按年跌53.22%，合約銷售面積約為15.03萬平方米，按年跌48.56%。 外界關注，中國是不是又有巨頭要倒下了。 台灣財經專家黃世聰：「大概從前年開始，中國的房地產就已經開始進入往下墜落的階段，因為所有的開發商幾乎都是完全不支倒地。可以看到說像恆大，碧桂園啦，現在輪到一些比較三四名的，可能現在也開始受到波及，所以它反映出來，其實是整個中國房地產持續探底的過程是還沒有停住。」 不出市場所料，從2021年開始，隨著中國房地產市場持續惡化，幾大房企巨頭相繼出事，世茂集團也不例外。世茂集團2021年和2022年兩年累計虧損485.85億元。 黃世聰：「類似股權的改變的狀況，它當時已經知道它的狀況不佳，它已經有準備，是不是有可能會引進新資金，還是怎樣的情形，就已經在做一些預先的準備了。其實在這幾年，包括像恆大，它在這個下跌的過程中間，它也經歷過重組，希望這樣來引進新資金，來盤活它整個房地產的發展，但是顯然看起來沒有什麼績效發生的一個狀況。」 根據《上海證券交易所股票上市規則》：在上交所僅發行A股股票的上市公司，如果連續20個交易日的每日股票收盤價均低於1元，公司股票可能被上交所終止上市交易。 前大陸資產管理公司首席合規官梁少華律師：「如果是按照證監會的規定，中國的證監法的要求，很多上市公司可能都符合退市的標準，但是中共不會讓你這樣做的。一旦退市，可能會對中國的形象、中國的信心有很大的打擊。」 1999年世茂集團擇址上海浦東，建造了當年「中國住宅第一高度」的上海世茂濱江花園，開創了所謂的「濱江模式」。 2018年9月25日，世茂集團新總部大樓喬遷入駐典禮，在開幕儀式上大大的橫幅寫著「跨越新起點，共創新未來」。 2020年合約銷售額突破3000億元，名列2020年中國房地產企業銷售額排行榜第八名。 世茂集團的業務範圍涵蓋很廣，涉及地產、商業、物管、酒店、主題娛樂、文化等多個產業領域，打造出所謂的「大飛機戰略」。 梁少華：「世茂地產是中國一個比較大的地產公司，在上海非常出名。上海一個世茂大廈，全國各地都有世茂地產，但是世茂地產在多年前已經有隱患了。我記得大概有七八年前，它在北京的項目就有拖欠工人工資情況。它不僅是中國房地產的一個萎縮、崩潰的一個縮影，也是中國經濟的一個縮影。」 世茂集團2022年爆發財務危機，號稱「中國第一高樓」的世茂深港國際中心也被迫停工。2023年10月世茂集團的合約銷售額大跌73%，更慘的是，深圳世茂深港國際中心二度法拍，降價26億人民幣，仍無人問津，不排除成為中國最大的爛尾樓。 編輯/黃億美 採訪/常春 後製/鐘元