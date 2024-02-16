【美國聚焦】美移民執法局預算恐減7億 【新唐人北京時間2024年02月16日訊】請看本期的美國聚焦。 美移民執法局預算恐減7億 大批無證客將釋放 據美國移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）及國土安全部官員指出，由於國會邊境協議，在上週宣告失敗，移民執法局恐失去7億元預算。 移民執法局官員提出節省草案，項目包括：釋放目前在押的非法移民，並且把拘留中心收容人數，從38,000個減少到22,000個床位。 在前總統川普任內，每年約有8萬人被逮捕後遣返；而在拜登總統執政前三年，每年大約35,000人被逮捕遣返。 紐約國民警衛隊將嚴查「紋身」移民 防止黑幫混入 紐約市移民數量升高，由非法移民引起的犯罪事件頻繁發生，紐約州國民警衛隊已被要求，檢查所有抵達的新移民，是否身上有特殊紋身。 其常見的紋身圖案包括：皇冠、AK-47突擊步槍、星星和防毒面具等。 據了解，所有紋身相關的資訊，已傳達到全紐約大約兩千名國民警衛隊，他們被分配到酒店和收容所，執行巡邏任務，看管非法移民。 紐約市府起訴五家社交媒體 打擊青少年網癮 紐約市長亞當斯（Eric Adams）在週三（2月14日），聯合市府多名官員共同宣布，將聯合全美數百個學區，起訴TikTok、Instagram、Facebook、Snapchat和Youtube，這五個社交媒體平台。 紐約市長亞當斯：「最新數據發現，紐約市的年輕人正經歷焦慮、無望，甚至試圖自殺，其比例之高是我們從未見過的，而且越來越多的證據表明，社交媒體是一個主要原因。