中国房地产危机波及海外市场，中企抛售资产引起广泛不安

随着中国房地产市场泡沫的破裂，中国房企纷纷收缩战线，抛售资产，以回笼资金应对正在持续蔓延的债务危机，即使是海外的优质资产也不得不挂牌求购。这种抛售海外资产的动作引起海外相关行业的不安，他们担心，相关国家的房地产投资和房价将会因此而受到冲击。 美国财经媒体彭博社近日发表的一篇文章说，由于中国企业抛售的资产还不是很多，而且其价格数据还不完整，市场评估者很难对中国房地产市场衰退的外向影响作出准确的判断。也正因为如此，海外监管机构和市场都担心，这种情况可能会掩盖中国地产危机的外溢效应，增加银行放贷的困难。 报道说，欧洲中央银行担心欧洲地区的银行不能够及时掌握贷款价值的变化而及时采取应对措施。英国金融监管部门金管局准备对包括房地产在内的私人市场的估值进行审查。 彭博社指出，中国房企在过去十年扩张期间购置的海外资产正在开始返回市场，以缓解这些房企偿还债务的压力。北京在过去几年对房地产企业高杠杆借贷问题的整顿使几乎所有房企都遭受了严重冲击，即便是那些像恒大、碧桂园、融创等大型房企也都未能幸免。 总部位于广州的中国奥园集团的一家子公司正在执行一项60亿美元的债务重组计划。该公司去年年底以低于2021年购价大约45%的价格出售了多伦多的一块地皮。 负债1.4万多亿元人民币的房企碧桂园今年1月26日抛售了它在澳大利亚悉尼附近的一个地产开发项目，彻底退出了澳大利亚。该项目的交易金额为2.4亿澳元（约合1.57亿美元）。 之后不久，这家企业又将其在英国东伦敦的一处价值4.5亿英镑的地产开发项目挂牌出售。这块位于东伦敦Ailsa大街的地皮总面积为6.2英亩，计划建筑13栋公寓楼，每栋楼高在3至17层之间，其中包括785套住宅和写字楼面积。 还有消息说，碧桂园最近已经将其在广州的五个地产项目挂牌转让，其中包括知名的凤凰城酒店、碧桂园中心、五星级酒店、甲级写字楼和高档公寓楼等。这些建筑被媒体形容为“地理位置优越”“功能齐全”的优质资产。 碧桂园在去年十月因一笔总额达110亿美元的境外债券的债息未能按时支付而构成了债务违约，成为中国历史上规模最大的债务违约案例。 彭博资讯（Bloomberg Intelligence）信贷分析师托鲁·阿拉穆图 (Tolu Alamutu)表示：“有了急迫的卖家，市场冻结可能会融化，从而提高市场透明度和价格的清晰度。”这可能会导致“投资组合估值的进一步下跌。” 美国投行高盛集团最近提醒客户，中国的房地产市场还在恶化，其触底反弹时刻仍很遥远。 《商业内幕》引用高盛分析师们的话说，“我们估计，中国的真实房价在2021年至2023年之间下滑了16%。”依据美国的经验，中国此轮房地产下行周期的价格调整目前还只是进行了一半。