中国间谍频闯珍珠港，美军如何防范中共全方位刺探？

近年来中国公民企图闯入关键美军基地和敏感设施的事件层出不穷，可能构成广泛的间谍威胁。国安专家认为，这些事件背后可能有中共的鼓动，指使在美华人收集战时用以打击美国的军事情报，对此美国需培养更多懂中文的执法人员并且推出更严厉的反间谍立法政策，借鉴苏联时代的谍战经验和力度，积极保护本土军事设施的安全。 美国新闻网站《每日信号》(The Daily Signal)2月2日披露，根据华盛顿智库传统基金会“监督项目”（Oversight Project）从美国海军获得的记录，自2018年以来，存在至少有14起中国公民试图进入珍珠港基地或对其进行监视的事件。 这些事件包括中国公民向珍珠港基地派遣无人机，拍摄入口处的照片，以及高风险交通截停事件。美国海军刑事调查处正在进行调查。 其中，一男一女两名中国公民2023年10月29日在尼米兹门（nimitz gate）拍照和摄影，他们在被拦截时声称“在夏威夷逗留两天，但并没有酒店房间”。从被删减的记录中，无法确认他们是否与9月29日在珍珠港希卡姆联合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）入口进行监视后，乘坐2021款银色尼桑Altima轿车逃离现场的两名中国男女有联系。 另外，美国警官发现一架黑色无人机带着摄像机在基地附近盘旋，降落在美国亚利桑那号战列舰纪念馆附近。美国警方与无人机的中国操作员取得联系，根据报告显示，他说自己来参观该纪念馆，看到水中有船只并且想要拍摄船只，“因为他正在攻读摄影学位”。 美国联邦调查局（FBI）2月14日告诉美国之音, “对美国国家信息和知识产权的最大的长期谍报威胁来自中华人民共和国。中国政府不顾法律或国际准则，从事广泛而多样化的盗窃和恶意影响力活动。” “联邦调查局与美国的国防和情报界合作伙伴以及各州和地方执法部门一起，致力于保护美国的国家安全和国防信息免受中国政府行为的影响，并最终避免中国危害美国民主及其捍卫者的努力。” 瞄准珍珠港，解放军战时威胁或超越二战日军 传统基金会“监督项目”的主任迈克‧豪威尔（Mike Howell）对美国之音表示，“我们公布的报告只是对中共在美国不受惩罚的一种运作方式的有限了解。这些似乎是一种软入侵（soft intrusion）或情报收集演习（intelligence gathering