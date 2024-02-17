0211-0217 一週大事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 一週大事關注焦點：印尼大選普拉伯沃首輪勝出／俄反對派領袖納瓦尼猝逝／希臘通過同婚法案／超級盃酋長連霸／年代旅遊遭停業／晚安小雞遭柬埔寨判刑／台股龍年開紅盤／身障律師陳俊翰逝世 國外新聞 ★印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多 印尼14日舉行總統大選，快速計票結果顯示現任國防部長普拉伯沃與副手、總統佐科威長子吉伯朗贏得過半選票，預計在首輪投票中獲勝，當選下任正副總統。普拉伯沃曾涉及1998年排華暴動及參與鎮壓1990年代東帝汶獨立運動，是極具人權爭議的政治人物。他幾乎確定成為下任總統，引發印尼民主是否會因此倒退的討論。 ★納瓦尼獄中猝逝 律師出身、畢生反蒲亭被視作「俄版曼德拉」 納瓦尼過世後，義大利民眾在俄羅斯駐羅馬大使館附近示威。（路透社） 俄羅斯獄政單位表示，47歲反對派領袖納瓦尼16日在北極圈內流放地昏倒後過世。納瓦尼是律師出身，以對高官發起反貪運動聞名，向來直言不諱地批評俄國總統蒲亭和他的人馬，被支持者視為「俄版曼德拉」，期待他有朝一日出獄後能像南非前總統曼德拉一樣，領導國家走向民主。 ★反擊川普狂言 北約：18成員國今年國防支出將達標 可能再度入主白宮的川普日前稱若他再度當選，他會「鼓勵」俄羅斯攻擊未履行財政義務的北約成員國，是他迄今對北約發出的最極端批評。北約秘書長史托騰柏格14日公布成員國增加國防支出的細節，表示預計今年將有18個成員國的國防支出占比達到標準，比2023年達標的11國更多。 ★德國去年GDP超越日本 成為全球第3大經濟體 官方資料顯示，一度預測將成為世界第1大經濟體的日本，2023年名目國內生產毛額為4.2兆美元，儘管年成長1.9%，仍不及德國的4.5兆美元，滑落為全球第4大經濟體。排名改變主要反映日圓兌美元匯率大幅貶值，以及日本中央銀行維持負利率，不同於其他國家央行藉提高借款成本來應對通貨膨脹。另外，最近10年後期，印度的GDP料將超越德國和日本。 ★塞內加爾國會批准延後大選 憲法委員會認定違憲 塞內加爾總統薩爾月初決定延後原定於本月25日舉行的投票，使國家陷入數十年來最嚴重的危機，除引發大規模抗議外，還造成致命的示威活動。塞內加爾憲法委員會15日推翻延後大選的決定，表示如今雖已不可能按照最初排定日程舉行總統大選，但希望「主管當局盡快舉辦」。