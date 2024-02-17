中国C919客机将亮相新加坡航空展

新加坡下周将主办亚洲最大的航空展，这是结束COVID入境限制措施以来的首次新加坡航展。目前正值地区旅行恢复生机。在航展的军事方面，各种防御系统纷纷亮相，军火买家也紧张到场。 然而，民用航空需求是否像人们预期的那样全面回归，正在受到供应紧缩和宏观经济逆风的考验，特别是在世界第二大航空市场中国，而与此同时，地缘政治紧张关系把武器系统摆在了聚光灯下。 亚太航空协会(AAPA)总干事苏巴斯·梅农(Subhas Menon)说：“供应链问题正在限制很多航空公司升级机队和维修飞机的能力。” 两年一次的新加坡航空展还将首次在中国境外展示中国首款按照国际适航标准自行制造的喷气式客机——中国商飞(COMAC)的窄体客机C919。 目前，国际两大飞机制造巨头空客(Airbus)和波音(Boeing)正艰难扩大生产并满足新飞机要求，而波音还遭遇一系列危机。在这种背景下，参加航展的人士将看到中国商飞把自己定位为一个可行的替代选项。 很多业内人士告诫说，只有四架C919在中国服役；该机只得到中国监管机构的认证；而且C919依赖国际供应链。然而，中国航空当局已表示，今年将在国际推介这款客机，并寻求欧盟航空安全局(EASA)的认证。 路透社(Reuters)援引奥尔顿航空咨询公司(Alton Aviation Consultancy)的亚当·考伯恩(Adam Cowburn)的话说：“我们还看到一个不断增长的趋势，那就是客户把C919包括在他们的机队评估选项中。” 新加坡航空展将有两家商业飞机厂商的飞机放飞，其中一家是空客，而另一家就是中国商飞。波音今年没有派商业飞机参展。 这是波音上个月发生一架737MAX9的内嵌式舱门空中脱落事件并使公司陷入五年来第二次安全危机后的首次重大国际航空业活动。那次脱落事件让机舱洞口大开的图像传遍全球。 英国的代理人伙伴(Agency Partners)的分析师萨什·图萨(Sash Tusa)对路透社说，在过去，业界极少公开谈论航空安全，这样的设想是，只要一提安全，就会破坏信心。 他补充说：“但是这个沉默规则似乎不再适用了。” 环境与防务 新加坡将邀请业界代表讨论航空业的环境影响，并将公布使新加坡航空部门可持续的计划。去年11月，全球航空业同意在2030年前每年降低碳排放5%，飞向在2050年前实现“净零”碳排放的目标。 考伯恩说：“如果业界要实现其2050年前‘飞向净零碳’(Fly