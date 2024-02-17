伦敦举行丝绸之路音乐会，抵抗中国政府文化灭绝

2月15日晚上8点，伦敦举行了一场名为“丝绸之路集合”的特别音乐会，吸引了来自中国、土耳其、香港和英国的艺术家们共同参与。 此次音乐会以传统的马卡姆经典曲目、民歌和器乐演奏为特色，展示古丝绸之路沿线国家土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克等地的文化传统，特别是维吾尔族音乐的魅力。音乐会即是对维吾尔人民抗拒中国政府文化灭绝政策的致敬，也是对跨文化合作和共享文化遗产的庆祝。 现场的观众表示，音乐会的亮点包括主唱拉希玛·马哈穆特（Rahima Mahmut）的深情表演，她通过歌声传达了被迫害的维吾尔作家的诗意，并借音乐向外界展示了她的人民的困境。伊莫金·福克斯（Imogen Faux）的小提琴演奏跨越了北非、中东和中亚的音乐传统。 文化抵抗 近年来，国际社会对中国新疆维吾尔自治区内维吾尔人及其他穆斯林少数民族的待遇表示关切。多家国际媒体和人权组织报告称，超过一百万维吾尔人和其他少数民族成员被拘留在所谓的“再教育营”中，这些设施被批评为集中营。批评人士指出，这些营地的存在目的在于强制同化和消除维吾尔等少数民族的文化和宗教身份。 尽管中国政府坚称这些营地是职业培训中心，旨在通过教育和培训来打击极端主义和提供就业机会，但许多国际观察者和维吾尔流亡人士继续呼吁国际社会关注这一问题，并采取行动以保护维吾尔人的人权和文化遗产。 在此背景下，伦敦“丝绸之路集合”音乐会成为一种文化抵抗的象征，表达了对维护维吾尔文化遗产和身份的坚定承诺。在接受美国之音采访时，拉希玛·马哈穆特表示：“尽管维吾尔故土正在发生种族灭绝，我们依然努力保留我们的语言、美丽的文化和文化遗产。大部分歌曲和器乐作品都源自我们深爱并以之为傲的经典音乐。” 音乐会通过展示维吾尔族的传统音乐和艺术，传递出一种不同的信息：即使面对极大的压力和挑战，文化和艺术的力量仍可作为抵抗消除和遗忘的手段。拉希玛说：“上周，我们在中央电视台上看到，人们在 TikTok 上分享了他们是如何彻底改变这种古典马孔不从的。他们编造了新的歌词，就像一首红歌，然后唱着马汉，面带微笑，手舞足蹈，完全粉饰了维吾尔族人民的遭遇。” 阿不都日衣木·艾衣提是一位著名的维吾尔音乐家。2019年有消息称他在中国被拘留期间身亡，土耳其甚至谴责了他遭受的迫害。然而，后来他又出现在中国媒体中，赞扬中国对新疆维吾尔人的政策。 “显然，我们不能责怪自己人这样做。他们包括一些非常知名的音乐家，因为如果他们不合作，就会被关进集中营或监狱。而我们在这里可以自由歌唱，自由发言。镇压和种族灭绝的目的就是要彻底消灭维吾尔人，将他们同化。显然他们不可能杀光所有人，或者把维吾尔族转变成汉族，”拉希玛告诉美国之音。 来自中国的异见人士和音乐家因非也来参与了此次音乐会，他在接受美国之音采访时提到了自己在中国的经历：“我2016年在上海音乐学院时在和维吾尔音乐剧创作过音乐，我也咨询过一个维吾尔族同学的意见。而在2021年我听到他被关进了集中营，我听到了很震惊，一直以为是新闻上的事情，但是发生在我身边让我很难接受。” 用音乐来对抗极权 任职于世界维吾尔代表大会（World Uyghurs Genocide）宣传助理的谢尔登·斯通（Dr. Sheldon