2月16日兩岸掃描：龍年首場寒潮來襲 中國迎大範圍暴雪 【新唐人北京時間2024年02月17日訊】下面是今天的兩岸掃描。 中共金融風暴下 23家會計所近百名從業者遭罰 中共近期一口氣懲罰了23家會計所、98名從業人員。其中17家會計所在2022年審計季，業務量排名全國前20。遭處罰最重的北京中天華茂會計所，被罰款877.36萬元，暫停證券業務6個月。中共近期對金融行業大開殺戒，9日除夕，證監會公告懲處一百多名證券從業人員和上海芯片企業思爾芯等。7日，習近平任命上海政法委書記吳清擔任證監會主席，並要求金融監管要「長牙帶刺」。 龍年首場寒潮來襲 中國迎大範圍暴雪 龍年中國第一場寒潮將從17日開始，從內蒙、東北一路南下，中東部地區氣溫將平均驟降12攝氏度，部分地區降幅超過20度。山西、陝西、山東、河南，一直到湖北、安徽等省份將迎來暴雪，局部地區大暴雪。中國19日年後復工，預計22日前出行的民眾將再遇挑戰。 海南哈爾濱進得來出不去 數千網民吐槽 中國新年期間去海南旅游，以及回哈爾濱探親的人正在遭遇「進得來出不去」的困境。一些被困在三亞和哈爾濱等城市的民眾表示，機票「來時一千（元），回去一萬多」，有遊客感嘆：「（返程機票的）價格都可以去趟歐洲了」。機票貴，火車票難買，而自駕新能源汽車到海南的車主更加鬱悶，唯一能運送電動車的跨海渡輪，3月2日之前的船票都已售罄。已有一千多名車主，不得不遺棄愛車，通過其它途徑返鄉。 湖南衡陽餐館大火 市民倉皇逃生 擡出十餘傷員 15日下午3點半，湖南衡陽珠暉區一家餐館突發大火，濃煙中不少人爬消防梯子逃生，很多人大聲喊救命。當局通報，火災導致14人傷勢嚴重，其中2人危重。有網民透露，受傷的大部分是在飯店廚房工作的厨師和工人。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/02/17/a103854101.html