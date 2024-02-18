觀光署引「2法源」解釋赴中禁團令 洪孟楷 : 何謂有損害國家利益？

交通部在農曆年前宣布停止招攬赴陸團遊的決定引起了質疑，因為缺乏相應依據，面對藍白兩方對此議題的激烈攻防，觀光署昨日匆忙援引「發展觀光條例」和「旅行業管理規則」進行澄清。國民黨立委洪孟楷今﹙18﹚日指責政府對觀光業者採取了欺凌手段，法條中提到旅行業有損害國家利益者以及「旅行業管理規則」，但是何謂陸團有損害國家利益？他質疑觀光署的論點「根本不合邏輯、自相矛盾」。 交通部觀光署原先計劃自 3 月起開放台灣旅行業者組團招募赴中國旅遊，但在春節前夕突然急轉彎，宣布實施赴陸「禁團令」，自 6 月 1 日起禁止組團前往中國旅遊。 對此，洪孟楷指出，赴陸禁團令將於 6 月實施，而政府過去一再被要求提供相關法源依據，現在卻只是引用「發展觀光條例」第五十三條第一項規定以及「旅行業管理規則」。然而，何謂陸團有損害國家利益？如果此論點成立，那麼從 3 月到 5 月底開放又如何？相反，當兩岸關係凍結時，旅行業者倍感痛苦，這樣的舉措難道有助於國家利益嗎？這是根本不合邏輯、自相矛盾的做法，僅僅是對散布在全台的觀光業者的欺壓，難以認為這是公正的。 洪孟楷進一步指出，觀光發展條例第 53 條提到的「有損國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者」，當初立法的目的是何等重要；然而，出於政治意識形態的對抗，民進黨政府竟然將此重罪加諸於觀光業者身上，把組團赴陸旅遊塑造成賣國賊，這是在向國人灌輸什麼樣的觀念？」 洪孟楷表示，過去在疫情期間，飯店、旅遊、住宿、觀光、餐飲、運輸業者都是首當其衝的受害者，去年我們比其他國家晚開放觀光，因此損失了一波觀光收入，現在再度封閉赴陸組團旅遊的大門，就連陸客來台也面臨困難，兩岸往來的溝通更是難以預期，這樣的對立只會讓業者受苦，民進黨政府難道沒有考慮到這些直接關係民生的問題？以及所牽涉的人員及其家庭？ 洪孟楷認為，不要亂用法令，扭曲解釋，民進黨政府過去最令人詬病的就是任意解釋法律條文，只挑對自己有利的部分講，但法治精神絕非如此。此時此刻應該努力拚經濟、改善民生，而不是陷入政治意識形態的爭執，這樣只會與人民越來越遠。