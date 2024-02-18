中国渔船在金门海域翻覆酿2死事件后 国台办：两岸不存在“禁止、限制水域”

一艘中国籍快艇周三（2月14日）于台湾金门禁区水域拒检翻覆酿2死后，中国政府于周六（2月17日）发声明表示，台湾金门靠近中国周围的海域“根本不存在”禁渔区，对于2名中国渔民的死亡，称将保留采取进一步措施的权利。 中国国台办发言人朱凤莲周六表示，2月14日台湾方面“粗暴驱离大陆渔船致2名渔民遇难恶性事件”，引起中国各界“强烈愤慨”。 朱凤莲称：“两岸渔民自古以来在厦金海域传统渔场作业，根本不存在所谓‘禁止、限制水域’一说。” 朱凤莲在声明中表示：“大陆方面对台湾同胞充满善意，但对台方无视大陆渔民生命财产安全的行径也决不容忍。”她呼吁台湾尽快“放船放人”，并称中国“保留采取进一步措施的权利，一切后果由台方承担”。 朱凤莲在周三事发当天时称“民进党当局以各种借口强力查扣大陆渔船，以粗暴和危险的方式对待大陆渔民，这是导致这起恶性事件发生的主要原因。”并强烈要求台方立即查明事件真相。 据台湾海巡署表示，当地时间周三下午1点45分，一艘中国籍快艇越界进入金门县北碇岛海域附近的禁区水域被台湾海巡署人员追缉，该船拒检并在试图逃离时翻覆，造成2人死亡，另有2人幸存。 台湾陆委会周四指出，经初步调查，台湾海巡人员“系依法执行职务，过程并无不当。”并批评近日多艘中国渔船不断进入台湾限制或禁止的水域，趁年节期间捕捞高价值鱼类，已严重侵害台湾渔民权益及沿岸居民生活。 金门毗邻中国的厦门市和泉州市，自1949年中国内战结束以来一直由台湾控制。金门在两岸冲突最激烈的时期曾发生多次国共对战，金门炮战（八二三炮战）是国共双方陆海空军迄今为止最后一次大型军事冲突。如今金门已成为一个受欢迎的旅游景点，尽管该群岛的许多岛屿仍被台湾军队戒备，并禁止平民进入。 中国声称台湾为其领土的一部分，近年来台湾对中国渔船和其他船只在台湾控制的水域作业颇有微词，特别是在距离中国海岸不远的金门群岛和马祖群岛周围。 台湾政府拒绝北京的主权主张，称中国一直在使用所谓的“灰色地带”作战，即使用非常规战术来消耗对手的力量，而不实际诉诸公开的战斗，包括派遣民用船只进入或接近台湾水域。 在渔船事件尚未平息的同时，上海市台办联络处长徐皓等8人组成的访团周六抵达台北，照惯例参加台湾元宵节的传统灯会，预计周二离台。台北市市长蒋万安表示，期间他并未安排会见访团的行程，双方仅于灯会上短暂碰头。 据台湾媒体报道，由于台湾由民进党政府再度执政，中国这次决定将派来的官员“降级”，拜访台湾的从上海台办的副主任改为处长。 去年，上海台办副主任李骁东前来台北参加同样的灯会活动，为新冠大流疫爆发三年多来中国官方派往台湾的第一个访问团，在两岸军事对峙日益紧张的背景下格外引人关注。 当时李骁东一行人在台北松山机场曾遭到一群主张台湾独立的人士抗议，抗议人士呼喊“台湾、中国，一边一国”，“参观可以，统战免谈”的口号。 （此文参考了路透社的报道。）