洛杉矶异议人士和新老移民齐聚华人社区，为贫困移民送上新年温暖

2月17日星期六下午，洛杉矶的异议人士和新老移民聚集在丁胖子广场，共同举行抗议活动，声援被中共跨国迫害的受害者，并为贫困移民送上新年的温暖。现场聚集了200多人，其中许多抗议者手持自制的标语牌，高喊口号，呼吁中共停止跨国迫害的行为。 活动现场免费派发全新的毛毯、枕头、被子等生活用品，周围等待领取物资的人们提前排起了长长的队伍。活动负责人界立建表示，美国是一个尊重尊严、崇尚自由和人权的家园，他希望这些物资能够为需要帮助的人们带来一丝温暖。 这次活动共分为两个站点。第一站位于洛杉矶华人聚集的丁胖子广场；第二站则位于洛杉矶市中心的庇护所，那里汇聚了各个族裔的移民。 逃离共产主义，追求自由之路 来自中国河南省的张英伟表示，目前他在洛杉矶从事装修工作。由于刚刚来到这个地方，生活还没有稳定，因此需要领取一些物资。 “参加这次活动主要目的是打倒共产党，解放中国人民。因为他们是世界上最邪恶的，以前在国内我了解不到这些信息，自从了解之后，我就毫不犹豫地走线来到美国，我会用一生的时间去追求民主和自由。我会留在美国，不会再回去，与共产党决裂，”张英伟告诉美国之音。 来自安徽省阜阳市的袁学宝说：“因为我看到共产党的本质和习近平的独裁，我看不到希望，所以我就毅然决然的离开那个地狱之门，毫不犹豫的来到美国，头也不回，我在美国这片净土上，我可以自由的发言，我可以反抗独裁，所以，我希望大家能够团结起来，每一个人都作为压倒共产的（一根）稻草。” 袁学宝回忆，他于2024年1月30日通过走线进入美国。在国内，他曾从事货拉拉司机的工作。他来美国已有半个月时间，目前仍未找到工作。他自己购买食物，住在一个家庭旅馆里，他说老板待他很好。由于目前没有经济来源，他暂时欠下了房费，但承诺在将来找到工作后会慢慢偿还。 “我希望不管是合法来美国的，还是走线来美国的，大家都不希望在中国待，都是向往美国的，这一点我想大家都是一致的。来到美国这片土地上，我们大家只要奉公守法、愿意干、肯努力，这个回报是成正比的。不像中国那样，给你洗脑、宣传，说勤能致富，全都是假的，是‘毒鸡汤’，我们不要信，”袁学宝在接受美国之音采访时表示。 来自江苏省的王建明强调，他在活动中帮忙运送物资。他对中共的跨国镇压感到非常恐惧，因为在上一次的抗议活动之后，中共已经找到了他的家人。 “但是我并不怕，我会继续参加这样的活动，”王建明告诉美国之音。 抗争与行动，用爱心温暖洛杉矶 来自北京市的肖亮是今天活动的义工。他介绍今天的活动有两个目的：一是向洛杉矶的新老移民派发过冬物品，为他们送去温暖；二是针对中共在海外的特务行动以及对海外流亡人士、民主人士的迫害，发起抗争和倡议。 “我的亲属也受到了骚扰和迫害，包括发信、请家人去喝茶、被教育、被威胁。虽然家里人很害怕，但对于我来讲，既感到气愤，也坚定了我的信念，在海外要持续为自由民主发声、抗争，如果每个人都害怕中共的迫害，那他就得逞了，他的目的就达到了，我相信我们既然走到了这条反对独裁和中共的道路，经过不懈的努力，总有一天，溪流会汇成大江，终有一日会成功，让历史来检验，”肖亮在接受美国之音采访时表示。 活动负责人界立建说：“这次活动中我们在拍大合影阶段，发电机被两个着装干净的年轻人偷走了，领东西的人告诉我，他以为拿走发电机的两个男生是志愿者，却没穿志愿者的马甲，看起来有点像留学生，开着一辆黑色的轿车，从前挡风玻璃可以看到车子前面有一个金色的毛泽东头像摆件。” 界立建呼吁，若发现中共在美国犯罪情况，请及时向FBI举报，或向中国民主党全国联合总部举报。 “我们这次活动，物资有10个托盘，这不是第一次，从去年前年开始，会有一些慈善组织、基金会、爱心企业家、不光是台湾的、香港的，还有大陆的，给我们捐很多物资，包括日用品、食物等，因为他们认可我们捍卫民主的理念，这些是对我们很大的帮助，”界立建告诉美国之音。 界立建表示，由于这些慈善组织涉及商业活动，担心中共的威胁和报复，因此不方便公开他们的名字。但他们一直在默默支持我们的慈善工作。例如，今天派发的毛毯、被子、枕头等生活物资都是全新的，是他们提供的支持。他们愿意拿出自己售卖的产品来支持我们的活动。这些年来，我们能够一直坚持下来，离不开这些爱心组织团体在背后的默默支持。