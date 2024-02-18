泰國前總理戴克辛貪污罪入獄 「關不到1年」提前獲釋返家

6個月前剛結束15年流亡返回泰國的前泰國總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）因貪汙罪入獄，結果才服刑不到一年，就在18日獲釋出獄，戴克辛在女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的陪同之下搭車返家，貝東丹也在社群媒體證實，「戴克辛已經回到家了，希望他的身體一切健康。」 爭議性億萬富豪戴克辛曾兩度獲選為總理，但於2006年軍事政變中遭解職。他去年8月結束流亡生涯返回泰國，隨即因貪汙濫權被判處8年徒刑，接著因健康狀況不佳被轉送到警察醫院服刑，但才返國短短幾天，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）就將他的刑期減為一年。 現年74歲的戴克辛入獄第一晚就因出現高血壓症狀送醫，最後持續保外就醫至位於曼谷的警察醫院（Police General Hospital）。泰國司法部長塔維（Tawee Sodsong）上周證實，「他（戴克辛）屬於病重或年逾70歲的一群人，在服刑6個月後自動獲釋。」 目前不清楚戴克辛獲釋的確切細節，但他可能要接受監控，或許會戴上電子腳鐐，且不能隨意旅行。 曾是英超足球勁旅曼城隊（Manchester City）老闆的戴克辛，去年返國當天，他所屬為泰黨（Pheu Thai）正好與一些親軍方的政黨結盟共組聯合政府，讓各界斷言，他的刑期縮減是黑箱作業的傑作，而他被判刑之後沒幾個小時就因健康問題轉往警察醫院，讓黑箱作業的臆測更甚囂塵上。 泰國政府否認有任何幕後操作，為泰黨籍的賽塔並堅稱戴克辛「已經服了刑」；儘管如此，目前並不清楚戴克辛有沒有坐過1天的牢。