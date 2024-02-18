早安世界》富國島丟包案 品保協會：蓄意詐欺會協助旅客理賠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 富國島丟包案 品保協會：年代旅遊蓄意詐欺 會協助旅客理賠 年代旅遊於春節期間在越南富國島丟包旅客，觀光署祭出停業3個月及裁罰新台幣81萬元。品保協會則證實已收到年代旅遊負責人林大鈞聲明，坦言無法負賠償責任。品保協會理事長張永成表示，年代旅遊是蓄意詐欺，品保協會願替旅客集體訴訟，也會全力協助權益受影響的旅客。觀光署長周永暉17日表示，已啟動修法，擬對旅行業提高違規罰則。（看完整報導） 熊本廠傳量產時程提早 台積電：依計畫年底前量產 台積電日本熊本廠將於2月24日開幕，媒體報導，熊本廠目前已投片試產，量產時程可望提早。台積電表示，熊本廠將按照計畫於年底前量產。熊本一廠將生產12、16、22及28奈米晶片，規劃月產能5.5萬片。（看完整報導） 豐原高中霸凌案成立 前學務主任停聘1年、主任教官撤職 台中市豐原高中學生去年2月輕生，家長在人本基金會的陪同下揭開學生在校長達4個月遭搜身、搜書包等情事。校方重啟調查後，案情逆轉，17日認定霸凌案成立。前學務主任因不當管教成立且情節重大，教育局召開專審會決議停聘1年，主任教官則由教育局決議撤職。教育局表示，將持續提升教師正向輔導管教專業知能，強化防制校園霸凌知能素養，給學生友善安全的校園環境。（看完整報導） 瘦肉精風波 台糖：同批肉品再送TAF認證實驗室 未檢出西布特羅 台糖豬肉片檢出瘦肉精風波，台糖將同批次肉品送請2家經TAF認證的實驗室檢驗。檢驗結果17日下午出爐，皆未檢出包含西布特羅在內的21種乙型受體素。這項結果有助釐清台中市食藥處所檢測的肉品在台糖飼養過程、包含飼料並無發生問題。（看完整報導） 簽署印度移工MOU 陳建仁：本地勞工願意做 以本地勞工優先 台灣及印度簽署移工合作備忘錄（MOU）引發外界討論，針對網路上出現不實移工引進人數，以及污名化印度移工等錯誤資訊，行政院表示，這對印度民眾不公平，也恐讓台灣遭國際社會誤解，部會將加強澄清。行政院長陳建仁則說，台灣本地勞工可以做、願意做，當然以本地勞工優先。（看完整報導）